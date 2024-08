Alejandro Nieto habla claro sobre la posible infidelidad de Sofía Suescun: "Se besaron y dormían haciendo la cucharita"

Alejandro Nieto, exconcursante de 'Supervivientes All Stars', ha destapado una posible infidelidad de Sofía Suescun a Kiko Jiménez, su pareja. La polémica ya se desató en su momento, pero Nieto ha reavivado la llama en el debate final del reality.

La supuesta infidelidad de Sofía

Después de las imágenes que se pudieron ver de Sofía Suescun y Bosco Martínez-Bordiú, en las que se les veía muy pegados por las noches, las especulaciones no tardaron en llegar. Sin embargo, el propio Bosco explicó que "hubo beso, pero en la mejilla".

Pero Alejandro Nieto ha vuelto a encender la chispa con sus declaraciones en el debate final. "Era algo habitual que los dos durmiesen haciendo la cucharilla", explicaba. Además, él cree que "hubo beso" en esas imágenes en las que se les veía a ambos juntos.

Las reacciones de Sofía y Bosco

Ante semejantes declaraciones en pleno plató, los dos implicados respondieron. Ambos han mantenido la versión de que no hubo beso, aunque sí que admiten la existencia de cierta complicidad entre ellos, pero nada de besos.

El origen de la polémica del beso

Las imágenes de Sofía Suescun y Bosco Martínez Bordiú pillados durante la noche cuando pensaban que no les estaban grabando suscitaron las dudas de que podía estar pasando entre ellos, algo que el sobrino de Pocholo ha explicado en su entrevista con Sandra Barneda en su llegada al plató de ‘Supervivientes All Stars’, tras volver de Honduras después de ser expulsado por la audiencia.

Bosco entraba al plató muy feliz de encontrarse con los suyos y de su paso por segunda vez por Honduras, del cual aseguraba sentirse feliz. Pero llegaba el momento de la verdad y de que se pronunciase sobre si había pasado algo con Sofía.

Asegurando que Sofía ha estado muy cerca y pendiente de él desde que se golpeaba mientras hacía la noria infernal: "Yo no podía dormir, ella me daba masajes y yo se lo agradecía muchísimo". Pero Sandra Barneda apuntaba a que las imágenes pertenecían a antes del golpe, lo que hacía que Bosco no pudiera evitar la risa, pero negaba todo completamente: "Antes de golpe tampoco, estaríamos hablando. En ese vídeo no sale nada porque no ha habido nada. Sí hubo besos, pero en la mejilla".