Amor Romeira acusa a Sonia Ferrer de 'transfobia' por la polémica en los Juegos Olímpicos: "Ha tenido la poca vergüenza"

La polémica en los Juegos Olímpicos está servida y llega desde el mundo del boxeo. Imane Khelif, una boxadora argelina, está protagonizando todas las conversaciones después de su combate contra una boxadora italiana, que se retiró a los 45 segundos de empezar el combate. "Nunca en mi vida me habían golpeado tan fuerte. Depende del Comité Olímpico Internacional juzgar. No soy nadie para juzgar o tomar una decisión, si esta chica está aquí debe haber una razón", fueron las declaraciones de Natalia Carini.

La discusión parte de que se está poniendo en duda la identidad sexual de Khelif, por lo que son muchas las voces que se han levantado en contra de su participación. En el programa 'En boca de todos' también sacaron el tema, siendo Sonia Ferrer la que explicó el asunto. "Hablamos de una persona con cromosomas XY, eso significa que es un hombre aparte de los elevados niveles de testosterona, que los debe tener quiero pensar. Es un hombre que tiene trastorno de desarrollo sexual y a causa de este trastorno es intersexual. Los intersexuales tienen esos cromosomas, una variación genética".

Ante estas palabras, Amor Romeira, colaboradora del programa y activista trans no se quedó callada y lanzó su ataque contra Ferrer. "Madre mía. Cuando yo pensé que Sonia no me podía sorprender más, viene y me sorprende. Ha tenido la poca vergüenza de decir que la atleta argelina es un hombre", sentenció de foma contundente.

"Entiendo que a las personas tránsfobas como tú le tienen que estar estallando la cabeza al pensar que una mujer que ha nacido con todo para serlo, y de repente sea diferente en cromosomas y también en niveles de estrógenos. Las mujeres son diferentes en hormonas, cromosomas y diferentes niveles de estrógenos", reiteró la colaboradora, dando por cerrado el tema.

Ferrer, por su parte, al sentirse aludida, no dudó en defenderse de las acusaciones de Romeira. "Estoy hasta las narices de que llaméis tránsfobo a todo el mundo que no quiere creer vuestros cuentos, ¡ya está bien, hombre!". "Si no estoy preparada y hay una persona mucho más fuerte que yo, eso va en cuestión de las personas y de sus entrenamientos y genética", volvía a responder Romeira. "Los entrenamientos influyen siempre que estés en igualdad de condiciones", fue la respuesta de otros colaboradores.

Polémica con Nacho Cano

La imputación de Nacho Cano ha causado un gran revuelo en el foco mediático español. Las "originales" defensas que está haciendo el compositor en las entrevistas que está dando para los diferentes canales: "Esto es un complot de Sánchez, Zapatero y Maduro".

El abogado de Nacho Cano ha sido invitado al programa de Sonia Ferrer, 'En boca de todos', para hablar de las posibles sentencias y la defensa que va a utilizar el abogado en los siguientes juicios.

Mientras Ferrer intentaba expresarle su punto de vista al abogado, este no paraba de interrumpirla e intentar hablar por encima de ella. Entonces fue cuando la presentadora saltó: "Es muy difícil hablar contigo, de verdad. Sin educación es muy complicado. No puedo llegar al final y menos sin gritar, no me gusta".

Joaquín Moeckel, sin embargo, no se achantó ante las palabras de la presentadora y replicó: "Con la misma educación que tú, que ya estoy un poquito harto de que cada vez que hablas de algo es un ‘que abusa de una señora’. Yo también conozco a alguna señora que abusa de un tío", haciendo referencia a un escándalo que tuvo Ferrer en el pasado.