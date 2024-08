Esta es la cantidad exacta de peso que ha perdido Alejandro Nieto en 'Supervivientes All Stars': "Ha sido un regalo para mí"

Alejandro Nieto no solo se ha llevado una gran experiencia de su paso por 'Supervivientes All Star', si no que también ha experimentado un radical cambio físico, con un espectacular pérdida de peso.

Esta es la cantidad exacta de kilos que ha perdido Alejandro

Después de 38 días en un programa de supervivencia, es lógico que los concursantes, sobre todo los que aguantan hasta el final, pierdan peso y bajen una cantidad anormal de kilogramos.

Sin embargo, la cantidad de peso que Alejandro Nieto ha revelado que ha perdido ha sorprendido a todos. "Esto ha sido un regalo para mí", le confesaba a Sandra Barneda en el debate final de 'Supervivientes All Stars'.

Antes de revelar los kilos que ha perdido, Nieto le comentaba a a la presentadora: "Mira como me he quedado", al tiempo que se subía la camiseta para que todo el mundo pudiese comprobar el espectacular cambio físico que ha dado. "He adelgazado 11 kilos", explicaba con una gran sonrisa.

Además, Sandra Barneda le preguntaba qué había pensado su pareja al verle después de tanto tiempo: "Tania me ama, esté gordito o este flaquito. Al final eso se pasa...", confesaba restándole importancia al físico.

La sorpresa de Tania a Alejandro después de 'Supervivientes All Stars'

Tania Medina ha cometido una de las mayores locuras que se puede hacer por amor, y Alejandro Nieto, exconcursante de 'Supervivientes All Stars', ha sido el motivo. Los participantes del reality han aprovechado el final de este mismo para volver a estar con los suyos.

Varios días después de rreencontrarsecon su pareja, la dominicana ha compartido en su perfil personal de Instagram el último gesto que ha hecho por amor. Tania ha grabado su amor por Alejandro Nieto en su piel a base de tinta. En el post de Instagram, se puede ver un tatuaje en el costado derecho de su torso que dice: "El salvaje is my husband".

El tatuaje de Tania Medina / Vía: Instagram Tania Medina @taniamedinnna

"El salvaje" es la manera en la que Tania se refiere a Alejandro, cuando se trata de hablar de 'Supervivientes'. Por otra parte, 'my husband' significa mi marido en inglés, por lo que se puede tomar como una declaración absoluta de amor.

El post de la dominicana, va acompañado de un texto que dice: "¿y qué me dicen de la última foto? estoy loca de amor, sí y me encanta <3".