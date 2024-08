El dardo de Sandra Barneda a Marta Peñate por su feo gesto a Sofía Suescun': "Creo que hay cosas más importantes como para no saludaros"

La relación entre Marta Peñate y Sofía Suescun no ha sido la mejor durante esta edición de 'Supervivientes All Stars'. Ni el final de la misma ha supuesto una tregua entre ambas, que siguen cultivando día a día su rivalidad dentro y fuera de los platós.

El gesto de Marta con Sofía que incendió el plató

La llegada de la canaria al plató de 'Supervivientes All Stars' en el debate final del programa hizo saltar las chispas. Además de los aplausos del público presente, la ganadora ha ido saludando uno a uno a todos sus compañeros, a todos menos a Sofía Suescun, dejándola totalmente plantada.

Este gesto no ha dejado indiferente a Sandra Barneda, que se ha dirigido así a Marta Peñate: "Marta, bienvenida y enhorabuena por ser la campeona, la que has ganado ‘Supervivientes All Stars’, pero no has saludado a Sofía. Es la única de tus compañeros que no has saludado. Ella se ha levantado y sí se ha puesto de pie".

Además, la presentadora ha añadido: "Yo lo intento y no quiero tapar a nadie, pero yo lo que quiero es conseguir, que sé que lo pasáis muy mal ahí y que lo vivís muy intensamente, pero no quiero olvidar que todos habéis hecho un gran concurso y que el público elige a uno… Más allá de eso creo que hay cosas más importantes como para no saludaros. Es que me parece feo, pero es vuestra opción y es vuestra libertad".

La radical decisión de Marta tras ganar 'Supervivientes All Stars'

Marta Peñate experimentó uno de los momentos más memorables de su vida durante su participación en 'Supervivientes All Stars'. Antes de ser coronada como la ganadora del reality show, vivió un emocionante reencuentro en Honduras con su pareja, Tony Spina.

"Voy a hacer un juramento aquí. No volveré a participar en ningún reality, este es el último. No me voy a separar de ti, porque separarme de ti es lo peor que me puede pasar en la vida. Te necesito", le aseguró a Tony, quien sonreía de felicidad.