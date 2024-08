El debut de Javi en la silla naranja de Pasapalabra se torna en éxito para Manu: victoria y bote.

Pasapalabra ha vivido una serie de cambios en las últimas semanas con la baja importante de una ilustre concursante. Después de 52 programas, Vicky tuvo que despedirse entre lágrimas después de su derrota ante Javier, el nuevo concursante que entró arrasando con todo. En su primer programa consiguió desbancar a Manu de la silla naranja y firmar un rosco más que decente.

Con más de 400.000 euros de bote Javi debutó en la silla naranja con la mayor de las ilusiones, que poco a poco se fue desmoronando ante la superioridad de su rival madrileño. En la prueba definitiva, el Rosco, se vio la experiencia de Manu, que solventó el asunto por la vía rápida. Pese a que Javi marcaba el ritmo, su ansia de victoria le llevó a dar un tropiezo que Manu supo aprovechar.

22 aciertos y tres segundos por delante, Javi ha querido lanzarse a la piscina, buscando un acierto más, pero estaba vacía y cometió un fallo crucial. Manu, con el marcador por detrás, pero muchos más segundos por delante, alcanzó la cifra de 22 aciertos para retornar a la silla naranja y asegurarse su continuidad una semana más.

Javier, el nuevo concursante

Vicky del Cerro ya no está en 'Pasapalabra'. Tras casi tres meses de concurso, la burgalesa fue derrotada el pasado miércoles por Javi Cermeño, el nuevo concursante que ocupaba su lugar en la silla azul. De esta manera, la concursante se marchaba habiendo acumulado 32.400 euros.

Javier Cermeño, un murciano, auxiliar administrativo de profesión, que es conocido como "el friki de las palabras", según aseguró Cristina Alvis, en su presentación. Además de ser un gran seguidor del programa de Antena 3, su presencia en 'Pasapalabra' supone su debut en televisión.

Pensado que no sería capaz de superar la silla azul, Javier Cermeño quiso dedicar su paso el programa a sus padres, Pedro y Fina: "Si estoy aquí es gracias a ellos, les va a hacer mucha ilusión, y la silla azul, si paso, va por vosotros", confesaba al inicio del programa.

"No me lo creo, un placer estar aquí. Me siento un poco mal por Vicky, es una persona que llevaba aquí mucho tiempo", argumentaba el concursante. En su primer 'rosco', Javier Cermeño se impuso a Manuel con 22 aciertos y 0 fallos en el marcador, haciendo que su compañero tenga que recurrir a la silla azul para poder continuar en el concurso vespertino.