Esto es lo que ha enamorado a Suso Álvarez por completo: "Es una mujer increíble"

Suso Álvarez y Marieta están siendo dos de los protagonistas de esta semana. Ambos confirmaron su relación sentimental en sus perfiles personales de Instagram junto con su perro 'Lobo'.

Suso Álvarez, completamente enamorado

El catalán se estrenó como colaborador de 'Vamos a ver' y se mostró completamente enamorado de su nueva pareja, Marieta. Además, ha explicado cuáles son las cualidades de ella que le han enamorado.

Cuando le han preguntado por cómo se encuentra su relación con Marieta, Suso Álvarez explicó: "Marieta es una persona que, cuando la conozcáis, vais a alucinar. Es tremendamente sensible, es una mujer increíble que en poco tiempo me está enseñando muchas cosas".

Por otra parte, añade que "me encanta cómo me río, es una persona que me hace reír y eso es muy importante. Cómo me llevo con ella es impresionante".

"Ha llegado un momento en mi vida en el que valoro tener a mi lado a alguien que me hace reír. De repente, Marieta, que tiene esa belleza natural, que me hace reír tanto, pues yo me he quedado…", concluía con una sonrisa de oreja a oreja.

La confirmación de su relación

Ambos realizaron una publicación conjunta en Instagram, en la que se pueden ver varias fotos acompañadas de un texto que dice: "Era un secreto a voces… al final mi pico y pala funcionó", escribe Marieta. "Os presento a MI FAMILIA, ( A Lobo y a Suso le gusta por igual hacerse fotos… nada, pero aquí manda la leona), os quiero", concluye.

En las fotos que se pueden ver en el perfil de ambos, se les puede ver acompañados del nuevo integrante de la familia, 'Lobo', su perro que ya posa junto a ellos. En todas ellas se les puede ver felices, enamorados e ilusionados, algo que ha despertado la alegría en sus seguidores.

Por otra parte, la sección de comentarios de la publicación se encuentra abarrotada de comentarios de alegría y apoyo hacia la pareja. Tony Spina, pareja de Marta Peñate, escribe: "Enhorabuena, pareja! Me encanta el parejón que hacéis!".