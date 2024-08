Le preguntan a Bosco cuáles son sus sentimientos por Sofía Suescun y esto es lo que responde: "Tenemos unas aventuras"

Bosco Martínez-Bordiú ha contestado a los medios sobre sus sentimientos hacia la concursante de 'Supervivientes' Sofía Suescun. El habitual en televisión defendió el concurso que había hecho la navarra: "Yo dudaría del gusto de alguien si no le gustase Sofía. Es una persona increíble, supersimpática".

Además de aplaudir el concurso de la finalista, ha hablado de su relación con ella y la ha descrito: "Estoy feliz como una perdiz. Pero a la vez un poco triste porque se acaba, pero un acabar es solo un empezar. Ella es auténtica, feliz y con mucha positividad. Como todo en la vida, con un poco de intuición, actitud y disciplina llegas a todos lados".

También hablo de su futuro: "Tenemos unas super aventuras, que lo podéis ver todos en mi canal de YouTube. Y la ilusión de hacer cosas divertidas y cosas nuevas y seguir avanzando. Tengo unos proyectos muy chulos que vienen y la verdad que ilusionado con compartirlo con todos vosotros".

Sofía Suescun vs. Marta Peñate

Marta Peñate y Sofía Suescun coincidieron por primera vez en 2015 después de que ambas fueran elegidas como participantes de la decimosexta edición de 'Gran Hermano'. Desde entonces mantenían una buena relación, por lo que su fichaje juntas en 'Supervivientes All Stars' podía parecer una oportunidad perfecta con la que congeniar de nuevo y dar momentazos a los espectadores.

Y aunque es cierto que han dado esos momentazos que tanto se esperaba, no ha sido precisamente por su buena relación. Desde el inicio, ambas no han tenido problema en hacer ver que no se aguantan. En declaraciones a Europa Press, Sofía comentaba que "ya lo he dicho mil veces, la que le molestaba ahí era yo a Marta, le molestaba mucho. A la vista está, todo el rato quería humillarme, acosarme, que me fuera, ese era su propósito".

Sofía Suescun ha vuelto a dar declaraciones después del final de 'Supervivientes'. La concursante, que no pudo verse como campeona tras caer eliminada en la final, ha atendido a los medios tras la celebración del último debate después de la final.

Antes de nada, la navarra ha querido hacer un balance de los 40 días que ha pasado en la isla: "Me quedo con todos los momentos de superación, donde pensaba que estaba hundidísima y salía una parte salvaje que me ayudaba a vivir porque que estés durmiendo y de repente te despierte la lluvia… es lo más humillante que he vivido yo".

Marta no ha ocultado su decepción con Sofía Suescun, señalando que ha sido la persona que más la ha desilusionado: "La persona con la que más me he decepcionado ha sido Sofía. Ha sido una tristeza, de acuerdo a lo que hemos vivido juntas".