Marta López habla claro sobre su reciente enemistad con Alejandra Rubio: "Fue testigo de mi boda"

Marta López Álamo, hasta no hace mucho, era una de las amigas íntimas de Alejandra Rubio. Ambas compartían muchos momentos y en las redes sociales se podía notar la cercanía que había entre ambas. Sin embargo, todo esto se terminó de la noche a la mañana. Inesperadamente, las imágenes y vídeos en los que aparecían las dos desaparecieron y muchos de los seguidores se preguntan el motivo.

Recientemente, en un photocall, Marta López habló del hecho, al ser preguntada por su anterior amiga se limitó a evitar las preguntas, pero acabó contestando a un par de ellas. La primera fue sobre el reciente embarazo sobre el que señaló que le había mandado un mensaje tanta a la madre como a la abuela. "Le felicité, ella lo dijo, creo, en su programa. Y a Terelu también le felicité, por supuesto".

Sin embargo, sobre lo que detalló y dejó claro es que era una amiga íntima de ella y que, por diversos motivos, se han ido distanciando. "Fue testigo de mi boda, pero ¿qué hago? Yo no elijo las cosas. No voy a hablar de eso, de verdad. Me voy".

El sexo del bebé

‘TardeAR’ sigue explotando nuevas bombas alrededor del universo Campos. Si durante el martes ya desvelaron la portada de SEMANA en la que José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, salía besándose con otra mujer, la tarde del miércoles ha sido igual de intensa para el clan televisivo, pues el programa de Unicorn prometía una bomba sobre uno de sus miembros.

Aunque Beatriz Archidona ya comentaba que “no voy a adelantar nada”, Leticia Requejo sí que anunciaba a los espectadores que iban a superar la tarde anterior. Después de un tiempo de intriga para los televidentes, el formato anunció que la bomba estaba relacionada con Alejandra Rubio, y no era otra que el sexo del bebé que espera la hija de Terelu Campos.

Marta López se preguntaba cómo reaccionaría Alejandra al enterarse de que habían desvelado el sexo de su bebé a lo que Leticia Requejo respondía que “hombre, es una noticia bonita”, aunque reconocía que probablemente Alejandra y Carlo Costanzia hubieran preferido anunciarlo ellos mismos. Requejo sugirió que los familiares más cercanos ya debían saberlo, mientras insistía en que tal vez a la pareja no le haría gracia que ‘TardeAR’ lo hiciera público, insinuando que podían estar arruinando una exclusiva que la pareja podría haber planeado.

Bien entrado el programa, Leticia Requejo y Marta López rompieron el gran globo que habían preparado, del cual cayó confeti azul, revelando que el bebé que esperan Alejandra Rubio y Carlo Costanzia es un niño. “Pues Alejandra, lo importante es que esté sano y que os deje dormir, enhorabuena”, comentó Beatriz Archidona. Leticia Requejo también mencionó que estaban considerando nombrar al niño Carlo, siguiendo la tradición italiana de ponerle al primogénito el nombre del abuelo.