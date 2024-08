Marta Peñate habla de su maternidad de forma rotunda: "Te delatas tu sola".

Marta Peñate ha dejado las cosas claras en el debate final de Supervivientes All Stars. La ganadora ha sido contundente en sus declaraciones y se ha enfocado en la que ha sido su gran rival durante estos dos meses: Sofía Suescun. La ganadora no se ha olvidado de las declaraciones que la navarra hizo sobre su maternidad y no dudó en recordárselo. "Es de hablar de Alejandro o de nadie mira lo que te dijo tu novio con Estela Grande en ‘GH’ que casi te llevas los cuernos, qué maldad tienes".

Estas palabras de Peñate después de que Suescun atacara a Alejandro Nieto solo era el comienzo de una discusión que fue creciendo con el paso de los minutos. "El tema de la maternidad… Ya está, déjame en paz con la maternidad que eres muy sucia, aprovechaste la mínima con eso, no iba por ahí y lo sabes. Ahí me di cuenta de cómo eres y flipé".

Este tema se remonta a una discusión en Honduras en la que Suescun dejó un comentario que daba a entender algo sobre sus problemas sobre ser madre. "¿Por qué dijiste ‘baby boom’ luego? Te delatas tú sola", acusó Peñate de forma directa. "Yo no tengo miedo de cómo quedar fuera, si lo digo por algo lo digo y si lo tengo que mantener hasta el final lo hago y si tengo que pedir perdón lo pido, pero si es que no es que no. Eres una aprovechada y una venenosa, me he dado cuenta del odio que tenias hacia mi guardado", contestaba Sofía.

"Ella me comentó que era una mujer plena y después de ver todo lo que he visto solo puedo decir que una mujer plena no hace daño de la manera que tú lo has hecho. Pero te deseo lo mejor de este mundo, aunque alejada de mí", sentenció Peñate, queriendo olvidar el tema.

De amigas a rivales

Marta Peñate y Sofía Suescun coincidieron por primera vez en 2015 después de que ambas fueran elegidas como participantes de la decimosexta edición de 'Gran Hermano'. Desde entonces mantenían una buena relación, por lo que su fichaje juntas en 'Supervivientes All Stars' podía parecer una oportunidad perfecta con la que congeniar de nuevo y dar momentazos a los espectadores.

Y aunque es cierto que han dado esos momentazos que tanto se esperaba, no ha sido precisamente por su buena relación. Desde el inicio, ambas no han tenido problema en hacer ver que no se aguantan. En declaraciones a Europa Press, Sofía comentaba que "ya lo he dicho mil veces, la que le molestaba ahí era yo a Marta, le molestaba mucho. A la vista está, todo el rato quería humillarme, acosarme, que me fuera, ese era su propósito".

Suescun también comentaba, tras haber confiado en Marta, que "al final no sé por qué soy así de idiota, tengo una parte de mi corazón que me nubla, voy a limar esa parte del corazón". A esto, Marta añadía en otras declaraciones que "me importa más el apoyo que me habéis dado que el haber ganado. Que me hayáis entendido, que me compréis con mis subidas y con mis bajadas. Soy real, pese a quien le pese, y creo que eso me ha dado la victoria".

Finalmente, Peñate se dirigía a sus haters, afirmando que "ojalá que la vida os sonría para que dejéis de desprender tanto odio. Nadie dice que no critiquéis, no se puede gustar a todo el mundo, las críticas constructivas son bien recibidas, pero las destructivas las tiro a la basura".