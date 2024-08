Sandra Barneda recibe así a Sofia Suescun en el debate de 'Supervivientes': "Nada es tan grave"

Sofía Suescun ha sido una gran concursante en 'Supervivientes'. La finalista ha conseguido acaparar a una gran parte de la audiencia y ha hecho vibrar a sus seguidores hasta el final. En el debate celebrado después de la finalización del concurso, Sandra Berneda quiso dirigir unas palabras a Suescun: "Voy con una de las grandes reinas de los realities que nos ha hecho mucha ilusión que vuelva por fin a Mediaset. Tercera, Sofía Suescun. Enhorabuena porque no ha sido fácil subirse al podio del reality de los realities".

Berneda quiso dedicar unas palabras por el esfuerzo de la concursante: "Yo te puedo decir que todos hemos vibrado con esas pedazo de pruebas que te has marcado.Felicidades,s Sofía". Ante una Suescun emocionada, la moderadora añadió: "Creo que te has superado con tu anterior ‘Supervivientes’. Ha sido durísima esta edición y yo no me he cansado de decirlo que aquí o en el plató es muy fácil verlo, pero tenéis que estar ahí".

Cuando Suescun tomó la palabra, quiso recordar la trifulca constante que ha mantenido con la ganadora Marta Peñate. Sin embargo, Berneda replicó: "Esto es un reality de supervivencia, de convivencia… que tire la primera piedra quien realmente diga algunas cosas o interprete algunas cosas que luego arregla cada uno en su casa. Sofía, esta noche es una noche festiva, no es una noche para haceros sentir mal porque no hay nada que hayáis hecho mal… Nada es tan grave. Habéis aguantado más de un mes y qué quieres que te diga, el día que me sienta capaz de aguantar como habéis aguantado vosotros entonces diré algo".

La reaparición de Sandra Berneda después de su adiós

El futuro de Sandra Barneda es toda una incógnita después de los últimos acontecimientos en el que se ha visto con el final de varios programas. Por un lado, Telecinco cerró el programa de 'Así es la vida' en donde la presentadora estuvo durante un año junto a César Muñoz liderando el programa. Cerrada esta etapa, a Barneda todavía le quedaba Supervivientes All Stars.

El final del concurso ha supuesto el adiós, por el momento de Barneda, que ha optado por centrarse en esta etapa en su carrera como escritora. Al igual que Sonsoles Onega, Barneda ha publicado recientemente un libro, siendo su promoción uno de sus principales activos durante estos días. No obstante, la presentadora ha estado presente en la última gala de Supervivientes All Stars.

Aunque ‘Supervivientes: All Stars’ finalizó el pasado domingo, 28 de julio, proclamando a Marta Peñate como ganadora del cheque de 50.000 euros tras varias semanas en Honduras, el canal no quiso perder la oportunidad de seguir conquistando a la audiencia con el concurso, por lo que el debate final fue conducido por Sandra Barneda.