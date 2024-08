Sofía aclara lo que ocurrió con Bosco en 'Supervivientes' y otro concursante suelta la 'bomba': "Ha habido besos"

Sofía Suescun no se ha aburrido en 'Supervivientes' y ha tratado de hacer amigos. En el debate posterior a la final del programa, Suescun dirigió unas palabras para Logan Sampedro y Bosco Martínez.

Sobre Bosco, Suescun no entendía el revuelo que se había creado: "Ha habido besos como amigos, cómo sois, ¿qué queréis ver?. Esto de que queráis ver mariposas y demás... Es que estoy flipando, no me esperaba para nada esta historia". "Ya sé lo que es, estaba mirando el fuego y me levanto rápido para reavivarlo y poner leña. A él le agradezco las noches de conversaciones eternas", añadía Suescun hablando de Bosco.

En cuanto a Logan Sampedro, Suescun comentó lo siguiente: "Eso si es un amigo, yo no digo que no me digas las cosas cuando las hago mal porque era el primero que me lo decía, pero jamás me juzgaría ni me atacaría, siempre me lo decía desde el corazón porque quería en bien para mí como buen amigo. A Logan me le llevo para siempre en mi corazón". Sampedro contestó sonriente: "Fue curar una cicatriz que teníamos que ya no está porque ahora somos amigos, con eso estoy contento".

Sin embargo, Alejandro Nieto, quien fuera concursante de 'Supervivientes' destapó información de la relación Suescun-Bosco en la isla: "En muchas ocasiones he visto a Bosco haciendo la cucharita a Sofía, pero tendrían frío y sería como amigos. De los 10 que estábamos hay unos pocos que también han visto cosas, la cucharita y cosas. Había muy buena relación entre Bosco y Sofía".

Sofía y su 'doble relación'

Durante el transcurso de 'Supervivientes All Stars', surgieron rumores sobre un posible tonteo entre Sofía Suescun y Logan Sampedro, a pesar de que ambos participantes tienen pareja fuera del concurso. Sin embargo, el modelo ha salido al paso para aclarar su relación con la influencer y poner fin a las especulaciones.

Logan ha reconocido que Sofía le sorprendió gratamente durante su tiempo en el reality. "Sofía me sorprendió para bien muchísimo. Y pudimos recuperar la amistad que habíamos perdido", ha afirmado. Según Logan, su relación con ella se fortaleció durante el concurso, permitiéndoles conocerse mejor y compartir historias personales que no conocía de ella. "En secreto, en plan por la noche y tal. Algunas historias que no conocía de su vida", ha añadido.

Ella está totalmente volcada en la recuperación de Bosco tras su caída en la noria infernal. El dúo de concursantes protagoniza imágenes de caricias y masajes días después de que salieran a la luz sus imágenes más comprometidas.