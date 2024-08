Sofía Suescun revela el tonteo de Tania Medina con su pareja: "Empezó a tirarle la caña y tuvo que pararle en seco"

El debate final de 'Supervivientes All Stars' está dando mucho de que hablar, sobre todo por las palabras y declaraciones que está dejando Sofía Suescun, prácticamente presente en todas las polémicas.

Sofía destapa el tonteo de Tania Medina

Sofía Suescun aprovechó el momento de entrevista a Alejandro Nieto para lanzar un dardo sobre su relación con Tania Medina.

La natural de Pamplona comentaba en el debate final: “Lo de que te ama no sé yo porque los cuatro días que han estado en Honduras los familiares Kiko me ha dicho que ya se sintió demasiado… que Tania empezó a tirarle a caña y tuvo que pararle en seco porque ella se estaba equivocando”

Además, añadía que “si ha sido con Kiko en cuatro días no me quiero imaginar cómo ha sido durante un mes y medio fuera porque, bueno, ya lo sabemos, no es algo nuevo que nos sorprenda a todos, ya sabemos cómo es".

La locura de amor de Tania Medina

Varios días después de rreencontrarsecon su pareja, la dominicana ha compartido en su perfil personal de Instagram el último gesto que ha hecho por amor. Tania ha grabado su amor por Alejandro Nieto en su piel a base de tinta. En el post de Instagram, se puede ver un tatuaje en el costado derecho de su torso que dice: "El salvaje is my husband".

"El salvaje" es la manera en la que Tania se refiere a Alejandro, cuando se trata de hablar de 'Supervivientes'. Por otra parte, 'my husband' significa mi marido en inglés, por lo que se puede tomar como una declaración absoluta de amor.

El post de la dominicana, va acompañado de un texto que dice: "¿y qué me dicen de la última foto? estoy loca de amor, sí y me encanta <3".

En la sección de comentarios de la publicación de Tania en Instagram, las reacciones han empezado sin parar. El primero y el más importante ha sido su pareja, Alejandro Nieto, culpable del tatuaje que recorre la piel de su novia. El que fuera finalista de 'Supervivientes All Star', escribe: "Wooo te amo ya por aquí!!".