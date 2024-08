Sonia Ferrer explota contra Nacho Cano: "Sin educación..."

La imputación de Nacho Cano ha causado un gran revuelo en el foco mediático español. Las "originales" defensas que está haciendo el compositor en las entrevistas que está dando para los diferentes canales: "Esto es un complot de Sánchez, Zapatero y Maduro".

El abogado de Nacho Cano ha sido invitado al programa de Sonia Ferrer, 'En boca de todos', para hablar de las posibles sentencias y la defensa que va a utilizar el abogado en los siguientes juicios.

Mientras Ferrer intentaba expresarle su punto de vista al abogado, este no paraba de interrumpirla e intentar hablar por encima de ella. Entonces fue cuando la presentadora saltó: "Es muy difícil hablar contigo, de verdad. Sin educación es muy complicado. No puedo llegar al final y menos sin gritar, no me gusta".

Joaquín Moeckel, sin embargo, no se achantó ante las palabras de la presentadora y replicó: "Con la misma educación que tú, que ya estoy un poquito harto de que cada vez que hablas de algo es un ‘que abusa de una señora’. Yo también conozco a alguna señora que abusa de un tío", haciendo referencia a un escándalo que tuvo Ferrer en el pasado.

Sonia Ferrer y las polémicas

Polémica en el programa en Boca de todos, en Cuatro. Sonia Ferrer y Amor Romeira han tenido varios encontronazos en el programa. Uno de los más fuertes, ocurrió el pasado mes de septiembre cuando las colaboradoras se enfrentaron en directo y la canaria acabó abandonando las redes tras su choque con la periodista.

Hace tan solo unos días, este tema volvía a estar de actualidad y Amor Romeira en un medio de comunicación afirmaba: "En mi vida yo había recibido tanta transfobia como la que vivo en 2024". Además, añadía, que estos ataques hacia ella se habían visto promovidos por una colaboradora de 'En boca de todos' y señalaba: "En parte ha sido culpa de Sonia Ferrer, para que lo sepa ella. Yo ya no soy una mujer trans, yo ahora me denomino jabalí".

Sonia Ferrer, colaboradora de 'Espejo Público', ha hablado alto y claro en sus redes sociales: "Los que nos meten mano y fuerzas besos en momentos de eurofia, ¿sabéis qué nos hacen en momentos de ira?". Si bien la mayoría de usuarios han aplaudido sus declaraciones, uno de ellos sacaba a relucir una portada de 'Interviú' con un posado desnudo de ella.