Asraf Beno rompe definitivamente tras su último reality: los detalles de su drástica decisión

Asraf Beno se dio a conocer tras su participación en GH VIP hace ya unos cuantos años. De hecho, fue en la casa más famosa de la televisión donde conoció a su actual mujer y con la que mantiene una sólida relación. De hecho, ambos sellaban su amor pasando hace un año por el altar y ahora, se encuentran inmersos en la reforma de su propia casa en la que vivien con el pequeño Alberto, hijo de la influencer.

Ahora, el exmodelo ha sorprendido a sus seguidores con el anuncio de su marcha de la televisión. Una noticia inesperada ya que el joven ha hecho carrera en televisión participando en numerosos realities como Supervivientes, La casa fuerte, GH VIP y el último, GH Dúo.

Sin embargo, parece que el marido de Isa Pantoja ha decidido dejar a un lado sus incursiones televisivas para plantearse en serio las oposiciones a Policía Nacional. Así se lo hacía saber a sus seguidores, a quienes les decía que quería "centrarme en estudiar y quiero empezar ya de ya", aseguraba el exmodelo.

Nueva decisión

Tras haber participado en realities y haber sido colaborador de programas de Telecinco, Asraf Beno ha optado por dar un giro de 180 grados a su trayectoria profesional. El joven vive uno de los momentos más felices de su vida, pues está a punto de cumplirse su primer aniversario de boda con Isa Pantoja. Ahora, que entre sus planes está el de convertirse en padres, ha querido ponerse las pilares para presentarse a las oposiciones de Policía Nacional.

Tal y como el propio Asraf Beno ha anunciado en sus redes sociales, ya está inmerso en los estudios para formar parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Un nuevo reto que afronta con la mayor de las ilusiones: “Por fin podré estar más por aquí, que sé que he estado muy desaparecido. Quiero centrarme en estudiar, y quiero empezar ya de ya”, ha confesado. Unas palabras con las que deja entrever que, a buen seguro, comenzará a estudiar de cara al mes de septiembre, y este agosto aprovechará para desconectar e ir mentalizándose de lo que está por venir.

Para formar parte de la Policía Nacional, no solo hace falta estudiar mucho. También se debe contar con un físico capaz de superar las numerosas pruebas que preparan a los aspirantes a formar parte del cuerpo. Algo de lo que el marido de Isa Pantoja es totalmente consciente, y de lo que ha hablado en su cuenta de Instagram: “También quiero centrarme en el gimnasio, que hace muchísimo que no voy”, ha declarado. No obstante, su complexión atlética demuestra que, aunque lleve cierto tiempo sin centrarse en su forma física, sí que lo ha hecho alguna vez en el pasado, por lo que le resultará más fácil retomar esta rutina.