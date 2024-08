Belén Esteban carga contra Terelu Campos tras hablar de su delicada situación económica: "Malabarismos para sobrevivir"

Belén Esteban ya no esconde que entre ella y Terelu Campos ya no hay una buena relación. Desde que Sálvame llegara a su fin y los colaboradores tuvieron que salir de Mediaset por la puerta de atrás, la relación entre ambas no pasa por su mejor momento.

Mientras que personajes como la Esteban, Kiko Matamoros o Víctor Sandoval abandonaron Telecinco, Terelu y su hermana, Carmen Borrego conservan su silla en la cadena. No se sabe si este ha sido en parte la fuente de sus distanciamiento pero, lo que está claro que es que la relación entre las colaboradoras se ha enturbiado y no parece tener solución, al menos por las declaraciones que la de Paracuellos ha dejado caer en la exclusiva que publicaba Semana hace unos días.

En su entrevista, la colaboradora daba detalles del momento que atraviesa su relación con la hija de María Teresa Campos, algo que parece no tener retorno. Ahora, la de Paracuellos ha vuelto a la carga, esta vez a través de su perfil en Instagram en el que ha lanzado un enigmático mensaje sin destinatario aunque muchos creen que va dirigido a Terelu.

Ruptura sin retorno

"Hago malabarismos para sobrevivir. No estoy arruinada pero el dinero que tengo es para vivir"... Con esta frase, Terelu Campos aclaraba en la revista Lecturas cómo se encuentra su situación económica después de los cambios que ha sufrido su vida profesional desde la cancelación definitiva de 'Sálvame' en junio de 2023'. Estas palabras no han dejado indiferente a nadie y han generado una auténtica oleada de reacciones. La hermana de Terelu Campos se encuentra en pie de guerra con sus excompañeros de trabajo y tanto María Patiño, como Kiko Matamoros y Belén Esteban han roto su silencio ante esta confesión.

La de Paracuellos del Jarama, que revelaba recientemente en exclusiva en SEMANA que su relación con la madre de Alejandra Rubio era prácticamente nula, ahora ha roto su silencio para dejar clara su opinión sobre el convulso momento que atraviesa Terelu Campos. Belén Esteban ha decidido pronunciarse a través de redes sociales con una publicación

"No me gusta nada la gente que va por la vida diciendo el dinero que tienen y dándosela de no sé qué... Hay un refrán que dice dime qué presumes y te diré de qué careces (que sabréis...)", ha escrito Belén Esteban para su millón de seguidores en redes sociales muy contundente y volviendo a marcar distancias con la que fuera su amiga.