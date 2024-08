El dinero que gana Rafa Mora: "26.000 euros en una hora"

Hace un año Mediaset cancelaba de forma fulminante uno de sus programas insignia, ‘Sálvame’. Después de 14 años de un matrimonio idílico y lleno de éxitos entre la productora del magacín, La Fábrica de la Tele y Telecinco, se iniciaba un divoricio que se ha convertido en una auténtica guerra. Desde las acusaciones y reproches más directos hasta los pequeños gestos, los detalles más inadvertidos o las palabras más inocentes, esconden en ambos bandos un significado mucho más profundo y cargado de segundas. Una situación complicada que ha creado un clima de tal tensión que ha expandido el conflicto a nuevos horizontes. Han surgido nuevos frentes y enemigos. Porque si bien al principio era un todos contra la cadena, ahora ese grupo unido y cohesionado de colaboradores que se enteraba en rigurosos directo de su inminente despido, ha terminado por romperse.

La irrupción de 'Ni que fuéramos Shhh' en la televisión ha sido todo un 'boom' que ha sorprendido al resto de programas de la competencia. La última en hablar sobre Belén Esteban, Víctor Sandoval, María Patiño y compañía ha sido Ana Rosa Quintana que ha lanzado unas fuertes declaraciones sobre el programa.

Después de varias semanas de descanso estival, según informa el mencionado medio, el espacio producido por Fabricantes Studio regresará, en principio, el próximo 2 de septiembre, coincidiendo con el inicio de la nueva temporada televisiva.

Rafa Mora se aleja de la televisión

Uno de los que ha permanecido fuera de la pequeña pantalla es Rafa Mora. Quien fuera durante muchos años colaborador de las tardes en Telecinco ha optado por alejarse por completo de la televisión y dar un giro radical a su vida.

Según informó 'El Español', tiene la intención de convertirse en policía local en Alcobendas. Rafa Mora superó la primera fase para optar a una de las 11 plazas ofrecidas por el ayuntamiento el pasado mes de diciembre. Para llegar hasta ese punto, el valenciano se preparó para el examen de policía local asistiendo a clases en una academia. Aún no se sabe si ha conseguido una plaza, pero mientras tanto, continúa recibiendo ingresos de las inversiones que realizó durante su etapa en televisión.

En sus redes sociales, Mora muestra sus rutinas en el gimnasio y cómo vive la vida tras la desaparición de Sálvame. En su cuenta de Instagram acumula más de 600.000 seguidores, una cifra más alta que la de muchas influencers que aseguran dedicarse solo a su día a día en redes sociales.

en el podcast "Tengo un plan", Rafa Mora ha hablado de cómoer a la vida en la televisión. "En el Deluxe ganaba 26.000 euros en 1 hora. Y dinero que entra fácil, fácil se va", confesaba. Una conversación en la que también ha hablado de que su sueño era quitar a su madre , que se dedidca a la limpieza, de poder trabajar. "Al final la gente se cree que todo ha sido fácil. Si ha habido fiestas, mujeres, coches... Me he tirado muchos días fuera de casa, muchos kilómetros. En Nochebuena o Nochevieja no estaba y mi madre cumple años en Nochebuena, trabajando.