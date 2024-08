Kiko Jiménez se enfrenta a su infidelidad con Tania Medina: "Pasamos 4 días muy buenos"

Sofía Suescun y Kiko Jiménez se han convertido en los protagonistas de Supervivientes All stars. La pareja no hace más que protagonizar titulares sobre posibles infidelidades. Al principio era Sofía la que parecía haber tenido algo más que una amistad con su compañero de concurso Bosco Martínez Bordiú, pero ahora ha sido Kiko Jiménez el que ha acabado en el centro de la polémica por los rumores que lo relacionan con Tania Medina. Novia de Alejandro Nieto y uno de los familiares que acudió a Honduras a visitar a su pareja, igual que Kiko Jiménez.

Fue en ese viaje de familiares cuando supuestamente se produjo el desliz. Sin embargo, Kiko Jiménez, uno de los implicados, se ha sentado hoy en Fiesta y, lejos de arrojar luz sobre esta polémica, ha dejado su historia en el aire.

Alejandro Albalá, exnovio de Sofía ha sido el encargado de aportar más datos sobre el presunto escarceo de los influencers.

Infidelidad en Honduras

El paso de Sofía Suescun por 'Supervivientes All Stars' no ha dejado a nadie indiferente. Uno de los momentos más comentados de su paso por Honduras ha sido la presunta relación especial que ha tenido con Bosco Martínez-Bordiú.

Aunque ambos han asegurado que entre ellos solo existía una amistad, lo cierto es que unas comprometidas imágenes daban lugar a dudas. Ahora, Alejandro Albalá trae hasta 'Fiesta' una información que apunta directamente hacia Sofía y su compañero y según la cual la pareja habría engañado a todos:

"Alejandro en sus declaraciones se queda corto, mi fuente es una persona muy cercana a Bosco y me habla de más de una noche, lo que me cuenta es que hubo besos y algo más".

Una de las bombas de esta primera edición de 'Supervivientes All Stars' saltaba en el último debate del reality cuando Alejandro Nieto desvelaba frente a todos sus compañeros que Kiko había intentado tontear con con su chica, Tania Medina, durante los días que los familiares estuvieron en Honduras.

Alejandro contó, para sorpresa de todos, que Kiko Jiménez "intentó meterle ficha" a su novia: "Kiko le tocaba los pies a mi novia y le decía 'mi novia es muy buena con los pies, ¿tú también eres buena?". Sofía, que no se creía ni una palabra de lo que decía Alejandro, salía en defensa de su novio: "Sería ella quien se le arrimó, que ya tiene antecedentes".

Ahora, Kiko Jiménez responde a estos rumores en exclusiva en 'Fiesta' dejando en el aire la posibilidad de que efectivamente existiera un tonteo entre ellos:

"Donde las dan las toman, él lo que tiene que hacer es preocuparse por su relación porque no es la primera vez que pasa algo similar. No voy a entrar en si ha habido tonteo o no entre Tania y yo, pasamos cuatro días muy buenos los cuatro allí y ya está, no voy a decir nada".