María José Suárez mueve ficha y se acerca al exmarido de Hiba Abouk: el inesperado movimiento de la modelo

Álvaro Muñoz Escassi sigue acaparando titulares. Desde que hace unas semanas se descubriera la ruptura del jinete con la modelo María José Suárez, el andaluz se ha convertido en carne de prensa rosa. Y es que lo que en un principio parecía una ruptura amistosa que la pareja se apresuraba a compartir en Instagram para no dar lugar a rumores, ha acabado siendo uno de los culebrones del verano con infidelidades de por medio, una posible relación abierta y a la que se ha sumado en último término la actriz Hiba Abouk.

Mientras el jinete parece entregado a su nueva relación con la intérprete, no dejan de salir frentes abiertos para Escassi. Después de que su supuesta amante transexual., Valeri, tirase de la manta y contara a través de colaboradores de televisión su escarceo con el jinete, llegó el turno del andaluz, quien dio la cara en 'De viernes" para contar su versión de la historia y todos los detalles de su mediática ruptura con la modelo María José Suárez.

Esta fue otra de las que quiso contestar a Escassi, con aparición en plató de por medio, para negar que, según el jinete, hubiesen mantenido durante tres años una relación abierta. Una aparición pública en la que la Miss España reveló cómo se enteró de la deslealtad de su ex y el contenido de los correos en los que Valeri le contaba todos los entresijos de su encuentro con el andaluz.

Ahora, María Josés Suárez es la que ha hecho saltar todas las alarmas al salir a la luz que ha empezado a seguir en Instagram al exmarido de Hiba Abouk, el futbolista Achraf Hakimi.

Sorprendente movimiento

Con Escassi en Cádiz de vacaciones, Hiba teniendo unos días de descanso con sus hijos y María José de viaje con amigas, la ex del jinete ha dejado a todos boquiabiertos al comenzar a seguir a Achraf Hakimi, ex de la intérprete. "Un dato muy llamativo. No sabemos si es, como se dice, una guantada sin mano… Es cierto que él no le ha devuelto el seguimiento", han dicho desde 'Socialité'. "Un movimiento muy significativo que seguro quiere decir muchas cosas y que nos va a regalar un nuevo capítulo en esta historia", ha expresado María Verdoy, presentadora del formato de los fines de semana de Telecinco.

Lo cierto es que por ahora el futbolista no le ha devuelto el 'follow' a María José y se desconocen las intenciones que hay detrás de este paso que ha dado la modelo.