Olga Moreno ataca a Sofía Suescun: "Esta chica es tan vulgar…"

Sofía Suescun vuelve a ser el eje de todos los debates en televisión. En este caso, en el debate celebrado en 'De Viernes', ha sido Olga Moreno la que ha hecho referencia a la concursante. Moreno ha respondido a Suescun ante lo que dijo durante el concurso sobre ella: "Pero, a ver, señora. Usted se tiene que callar". Sin embargo, Sandra Barneda le recordaba: "Aquí no se tiene que callar nadie. Olga también ha estado en el concurso, ha sido una superviviente y puede hablar, eh".

De todas maneras, la navarra contestaba: "Pero no tiene coño". Ante esto, Olga Moreno quiso decir unas palabras en el debate de 'De Viernes': "Esa expresión de ‘No tienes coño’ solo es propia de personas vulgares como ella. Porque tengo dos ovarios y mucha más educación que ella, de aquí a lima".

Suescun y sus relaciones

Además de hablar de la rivalidad de Marta y Sofía, también ha comentado su relación con la pareja de la navarra, Kiko Jiménez, ya que la rivalidad también se ha trasladado a su relación. Spina decía: "Hemos estado unos días en Honduras y hemos convivido cordialmente, yo creo que era la toxicidad del concurso, cada uno apoyaba a su pareja e igual se nos ha ido de las manos".

Durante el transcurso de 'Supervivientes All Stars', surgieron rumores sobre un posible tonteo entre Sofía Suescun y Logan Sampedro, a pesar de que ambos participantes tienen pareja fuera del concurso. Sin embargo, el modelo ha salido al paso para aclarar su relación con la influencer y poner fin a las especulaciones.

Logan ha reconocido que Sofía le sorprendió gratamente durante su tiempo en el reality. "Sofía me sorprendió para bien muchísimo. Y pudimos recuperar la amistad que habíamos perdido", ha afirmado. Según Logan, su relación con ella se fortaleció durante el concurso, permitiéndoles conocerse mejor y compartir historias personales que no conocía de ella. "En secreto, en plan por la noche y tal. Algunas historias que no conocía de su vida", ha añadido.

Sofía Suescun y Kiko Jiménez siguen dando qué hablar. La pareja se encuentra separada por miles de kilómetros de distancia, ella en Honduras y él en Madrid, sin embargo, lo que ahora ha salido a la luz tiene que ver con su vida en España y es que al parecer los influencers no comparten techo, al menos es lo que se deduce de las palabras de Kiko Jiménez en la última gala de Supervivientes all stars. El de Jaén hablaba abiertamente del tipo de vida que mantiene la pareja y su convivencia.