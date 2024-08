El radical cambio físico de Sofía Suescun después de 'Supervivientes All Stars': "Estoy deseando volver a mi vida healthy"

Sofía Suescun ha sido una de las participantes que más ha dado de que hablar en 'Supervivientes All Stars'. Y no solo porque ha estado muy cerca de convertirse en la vencedora del concurso, sino que tmabién por la mediática rivalidad que ha cosechado con Marta Peñate, la ganadora del reality.

¿Cuántos kilos ha perdido Sofía Suescun?

Al igual que el resto de participantes, y más aún los que han aguantado hasta el final del concurso, Sofía Suescun ha perdido peso y ha experimentado un radical cambio en su físico.

Ella misma ha confesado la cantidad exacta de kilos que ha perdido durante el reality. "¡Wow! No os lo había dicho pero he perdido 4 kilos", escribía en su perfil personal de Instagram. Además, se ha mostrado con ganas de retomar su rutina y la vida de deportista que tenía antes de entrar al programa: "Estoy contenta porque no tengo ansiedad por guarrerías y estoy deseando volver a mi vida healthy".

Por otra parte, también la hemos visto disfrutar ya de sus recetas favoritas, eso sí, acompañada de su pareja, Kiko Jiménez.

El otro gran cambio radical en 'Supervivientes All Stars'

Después de 38 días en un programa de supervivencia, es lógico que los concursantes, sobre todo los que aguantan hasta el final, pierdan peso y bajen una cantidad anormal de kilogramos.

Sin embargo, la cantidad de peso que Alejandro Nieto ha revelado que ha perdido ha sorprendido a todos. "Esto ha sido un regalo para mí", le confesaba a Sandra Barneda en el debate final de 'Supervivientes All Stars'.

Antes de revelar los kilos que ha perdido, Nieto le comentaba a a la presentadora: "Mira como me he quedado", al tiempo que se subía la camiseta para que todo el mundo pudiese comprobar el espectacular cambio físico que ha dado. "He adelgazado 11 kilos", explicaba con una gran sonrisa.

Además, Sandra Barneda le preguntaba qué había pensado su pareja al verle después de tanto tiempo: "Tania me ama, esté gordito o este flaquito. Al final eso se pasa...", confesaba restándole importancia al físico.