Terelu Campos destapa la reconciliación de Carmen Borrego con su hijo tras meses distanciados: "He hablado con él"

Hace meses que en el clan Campos se abrió una especie de cisma entre José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, y toda su familia. El joven decidiía conceder una exclusiva en la revista Semana junto a su ya esmujer Paola Olmedo, en la que anunciaban su divorcio y lanzaban todo tipo de ataques a la madre de este.

Entre otras cosas, la señalaban por haber vendido la exclusiva de su boda, cosa que Borrego se apresuraba a desmentir, alegando que había contado con el consentimiento de la pareja.

Ahora, tras semanas de calma en el horizonte mediático de la familia, parece que la actualidad del clan vuelve a dar que hablar al salir esta semana unas inesperadas imágenes del ex de Paola Olmedo besándose en plena calle con una joven cuya identidad aún no ha trascendido.

Unas imágenes más que llamativas, ya que según las últimas imágenes del hijo de Carmen Borrego, parecía que él y Paola Olmedo estaban intentando reconducir su relación. A tenor de las fotos de Semana, parece que el joven ha decidido pasar página y conocer a otras personas.

Pero la neva relación de José María Almoguera no es lo único que ha pillado a todos ppor sorpresa. Terelu Campos desvelaba ayer en De viernes el acercamiento que su sobrino ha protagonizado con su familia tras meses de tiranteces.

Acercamiento

Este miércoles, la revista Semena sorprendía con una portada bomba: José María Almoguera, pillado besándose con otra mujer. Tras romper su matrimonio con Paola Olmedo, el hijo de Carmen Borrego parece haberse ilusionado de nuevo junto a una compañera de trabajo, de la que se conocen pocos datos. La última en pronunciarse sobre esta incipiente relación ha sido Terelu Campos, que ha destapado el acercamiento de su sobrino con el resto del clan Campos.

Terelu Campos ha comentado la exclusiva de Semana: "No sé quién es. Me han dado la información de que es una compañera de Mediaset, pero no sé si he coincidido con ella. Hace tiempo que no estaba y he vuelto recientemente con nosotros", ha explicado la hermana de Carmen Borrego en 'De Viernes', programa en el que colabora todas las semanas. Tras estas declaraciones, la madre de Alejandra Rubio ha destapado el acercamiento de José María Almoguera con el resto del clan Campos.

"Bueno, yo creo que el acercamiento se dará de una manera natural. Yo espero que sea más pronto que tarde, aunque de cierta manera hay cierto acercamiento familiar", ha destapado. Unas palabras que han sorprendido y mucho al resto de colaboradores que se encontraban en el plató. Un insólito movimiento de José María Almoguera con su familia después de meses sin mantener contacto con los suyos.

Terelu Campos ha revelado que ella mantiene contacto con su sobrino: "No es que yo tenga una relación diaria ni telefónica, pero yo cuando lo veo tengo una relación natural y yo le pido algunas cosillas", ha dicho entre risas, dando a entender que ella actúa de intermediaria entre Carmen Borrego y José María Almoguera. La colaboradora de televisión ha revelado que no ha hablado con su sobrino después de la portada de Semana en la que aparece fotografiado con otra mujer: "Yo no he hablado con él porque me ha pillado en Málaga y no he hablado con él. Me parecía un poco... llamarle para preguntarle por eso", ha dicho.