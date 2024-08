Nuevo giro en el escándalo Finito de Córdoba: sale a la luz la verdad de la hija de Finito

Pese a que parecía que las aguas se habían calmado entre ellos, la pareja formada por Ana Illas y Ángel Cristo Jr. sigue en pie de guerra contra Arantxa del Sol y Finito de Córdoba varias semanas después de su paso por ‘Supervivientes 2024’.

Hace unos días, la nuera de Bárbara Rey se sentaba en el plató de ‘¡De viernes!’ para conceder una entrevista demoledora contra el torero y su mujer, asegurando que este le pidió que mintiera sobre la edad a la que se conocieron. Pero eso no es todo. Entre otros titulares, aseguró que ella estuvo manteniendo relaciones con el diestro “meses antes de casarse” con la que fuera presentadora de Telecinco en los años 90. Un bombazo que ha generado multitud de reacciones.

Lucía Serrano, hija del torero cordobés, ha hablado con Alexia Rivas y le ha contado qué le pareció esta intervención de la que dice haber sido amante de su padre: “Les parece tremendo, una burrada, todo lo que está sucediendo”, declara.

Además, la periodista asegura que la joven está bastante molesta con que Ana Illas la haya mencionado a ella y a su hermano: “Lucía me cuenta que no la conoce de nada, que la vio a los quince años en los toros y que no han vuelto a coincidir en su vida”. “No entiende por qué se empeña en retratar que tiene relación o que los quiere. Ella dice que si los quisiera, no estaría haciendo lo que está haciendo”, afirmaba la colaboradora de ‘Vamos a ver’, poniendo en palabras el testimonio de la hija de Arantxa del Sol.

Ángel Cristo Jr. recuerda a su padre

Por su parte, sin hablar de esta polémica, el hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo está viviendo una etapa de su vida bastante ajetreada. Todavía con tensiones entre su madre y su hermana, mantiene la distancia con ellas y evita el contacto bajo cualquier circunstancia. También está protagonizando los titulares por su relación con Ana Herminia y por cómo ella conoció al torero Finito de Córdoba, algo que salió a la luz a través de su participación en el reality del que fue expulsado.

Enfocado en los preparativos de su boda, que tendrá lugar el próximo 17 de octubre, Ángel Cristo Jr. ha querido dedicar un mensaje muy emotivo en honor a su padre en redes sociales. Compartía en sus Instagram stories un vídeo en el que aparecía él con apenas cinco años, en el circo de su padre.

Con un látigo en mano, ordenaba a varios elefantes que realizaran los ejercicios pertinentes, entre los que estaba caminar por encima de varias personas y, también, crear una especie de conga de elefantes que cargaban con mujeres encima. Al terminar la actuación, se escucha al presentador decir: "El debut de Ángel Cristo".

Las imágenes iban acompañadas de un texto en el que ha querido compartir cómo se siente al respecto: "Gracias a mi padre, mi mentor, con 5 años yo ya era domador. Al espectador le causaba furor al ver a un niño con tanto valor". Sin duda alguna, tiene muy presente a su padre y cómo éste le ayudó a ser quién es hoy en día, recordándolo y sintiéndose orgulloso de su pasado.