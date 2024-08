Sale a la luz la dudosa práctica que llevan a cabo en Operación Triunfo con los concursantes: "Encerrada sin apenas comida"

No se puede negar que Operación Triunfo le cambia la vida a casi todos los concursantes que pasan por el reality. Sin duda, la primera edición marcó una antes y después en la telerrealidad en España. Rosa López, David Bisbal, Chenoa, David Bustamente... fueron algunos de los extriunfitos que lograron hacer carrera de su sueño y salir con contratos discográficos.

Sin embargo, a pesar de todas las luces que el público veía de fuera, algunos concursantes hablan también de las sobras que vivieron en el reality o al salir de este.

Es el caso de Verónica Romero. La joven fue una de las concursantes que entró en la academia con solo 20 años con el fin de cumplir su sueño. No obstante, más de 20 años después se atreve a contar cómo fue la cara b del reality.

Trato injusto, encierro en una cas y escasa comida son algunos de los detalles que la joven ha desvelado dos décadas después de su paso por la academia y que hah dejado sin palabras a los presentadores de Fiesta.

Mala experiencia

Verónica Romero vivió un auténtico sueño cuando se convirtió en una de las concursantes de la primera edición de 'Operación Triunfo'. La cantante pasó de un día para otro de ser una joven anónima a convertirse en uno de los rostros más conocidos de nuestro país. Aunque todo parecía ser un auténtico cuento de hadas, lo cierto es que Verónica pasó algunos de los momentos más complicados de su vida. Así lo ha relatado en exclusiva en 'Fiesta':

"Según va pasando la vida y los años te das cuenta de que por qué no contar tu historia, aunque partiendo de la base de que yo estoy agradecida por todo aquello que viví. La raíz de todo es que viví una experiencia bonita, pero también hubo una serie de cosas que yo no le contaba ni a mi familia porque siempre he sido muy discreta. Cuando vas con la verdad y con el conocimiento que te da la vida no tienes nada que temer. Yo me tuve que hacer artista independiente, irme fuera de España para poder dedicarme a la música (...)

Sony Music nunca me dijo por qué dejaron de contar conmigo, me enteré por un compañero de que ya no contaban conmigo. A nosotros nos tenían en una casa en Barcelona al acabar el programa, yo estaba prácticamente allí encerrada, pasaba allí los días encerrada sin prácticamente comida, viendo cómo los compañeros entraban y salían de hacer sus promociones. Yo no salía de allí para nada, las personas que había en esa casa no se portaron nada bien conmigo. De tanto tiempo estar allí encerrada sin tener apenas contacto con nadie me dieron espasmos muy graves por los que me tuvieron que ingresar".

Verónica, que se ha emocionado contándole a Verónica y a Frank el infierno por el que pasó, ha reconocido que las managers que supuestamente cuidaban de ellos fueron especialmente crueles con ella. Verónica, que apenas tenía 20 años, tuvo que aguantar numerosos desprecios por parte de las personas que vivían con ellos en la casa de Barcelona:

"Yo pedí irme de allí pero es que a dónde me iba si no conocía a nadie y era muy joven, recuerdo que las managers que me tenían que cuidar me decían que yo no estaba en el merchandising porque no me merecía estar allí. Cuando les preguntaba qué podía hacer me decían que subiera arriba a hacer abdominales y que estuviera agradecida porque había tenido una flor en el culo (...)