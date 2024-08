Ancelloti se enfada con Bellingham: "No me lo cogió"

El Real Madrid sigue preparandose para el comienzo de temporada con los amistosos organizados en EEUU. Tras el partido contra el Fútbol Club Barcelona, en el que hubo varias polémicas, se prepara ahora para el partido contra el Chelsea inglés este miercoles.

El técnico italiano no cuenta con toda la plantilla dado que los jugadores que disputaron la Eurocopa y la Copa América siguen aún de vacaciones. Es el caso de Jude Bellingham, que perdió la final contra España con su selección.

Este lunes, en una entrevista que ha regalado Carlo Ancelotti a los medios, ha sorprendido con su enfado con el futbolista: "Me enfadé con Bellingham porque no me cogió el teléfono. Le llamé a 'Vini', que está con él de vacaciones, y me lo pasó inmediatamente", afirmaba entre risas.

Se les ha visto a los dos jugadores juntos disfrutando de sus vacaciones en sus perfiles de 'Instagram'. Ambos regreseran dentro de poco de las vacaciones y estarán listos para poners a los mandos de Ancelotti y encarar la nueva temporada.

Vinicius Jr y el racismo

El Juzgado de Instrucción número diez de València condenó en un juicio rápido celebrado hace unos días a tres aficionados del Valencia a penas de ocho meses de prisión y a dos años sin entrar a estadios de fútbol por haber proferido insultos racistas en Mestalla al jugador del Real Madrid Vinícius Jr, además de al pago de las costas.

Hace un tiempo, en unas declaraciones en las que acabó soltando lágrimas, el brasileño comenzó hablando de lo que está sufriendo con estos episodios racistas. "Es muy triste lo que está pasando sobre estos casos de racismo. Lucho porque en el futuro próximo no le pase a nadie. A mi padre también le pasaba y cuando tenían que elegir entre él y un negro, siempre elegían al otro".

El madridista también quiso acordarse de quienes le apoyan: "Quiero agradecer a todos los futbolistas de España que me han apoyado y a toda la gente que me demuestra su respaldo. Me siento apoyado porque cada vez hay más gente hablando de esto y aunque hay racismo en España y en el mundo, espero que cada vez se hable menos de esto. Hay gente que me apoya, pero son blancos hablando de racismo y necesitamos más gente representativa quizás".