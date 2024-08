Carmen Borrego ataca a Edmundo Arrocet: "El legado de mi madre no te lo vas a cargar tú, te puedes cargar el tuyo"

Carmen Borrego ha reaparecido en televisión después de la entrevista que concedió Edmundo Arrocet a los medios de comunicación en la que cuestiona a las Borrego como hijas e insinuaba que le debían dinero.

Enfadada, ha dirigido estas palabras al humorista argentino: "Mi madre nunca lo hubiera consentido y no lo consintió, le hacía más daño hablando de sus hijas que de ella y no quiero contribuir a nada que no le gustara a mi madre. No quiero hacerlo por respeto a ella y me encantaría no tenerlo que hacer, pero cuando mi hermana dice que se le está agotando la paciencia, a mí también".

"Del dinero solo hablaré en un juzgado, que nos demande y nos reclame el dinero que crea conveniente", contestaba acerca de la deuda Borrego. La colaboradora de televisión arremetía así también ante las falsedades de 'Bigote': "Ya está bien de poner en boca de mi madre cosas que presuntamente os ha contado mi madre. Mi madre con nosotras también hablaba y no vamos a hacer lo que haces tú porque mi madre no se lo merece. Era una gran profesional que todo el mundo defendió y el legado de mi madre no te lo vas a cargar tú, te puedes cargar el tuyo".

La malagueña concluía, harta: "Di ya lo que tengas que decir, dilo ya y vete a un juzgado. Haz lo que quieras, pero déjanos vivir tranquilas y deja la memoria de mi madre. Te lo pido por favor: deja a mi madre en paz".

Carmen Borrego y la relación con su hijo

Hace meses que en el clan Campos se abrió una especie de cisma entre José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, y toda su familia. El joven decidía conceder una exclusiva en la revista Semana junto a su ya exmujer Paola Olmedo, en la que anunciaban su divorcio y lanzaban todo tipo de ataques a la madre de este.

José María Almoguera rompió la relación con su madre y todo estalló cuando ella se encontraba concursando en 'Supervivientes 2024'. El hijo de Carmen Borrego hizo una exclusiva para una revista junto a Paola Olmedo. En dicha exclusiva dio duras declaraciones contra su madre. A pesar de todo, Carmen Borrego y José María Almoguera han seguido trabajando en el mismo programa de la cadena.

La menor de las Campos era colaboradora de 'Así es la vida' y su hijo se encontraba trabajando detrás de los focos. Carmen ha explicado que en el último programa de '¡De viernes!', se rompió porque ese día se había terminado el programa y no iba a volver a ver a su hija a diario.