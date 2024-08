Las claves del cambio físico de Ibai Llanos: los kilos que está perdiendo al mes y el mayor sacrificio que ha hecho

Ibai Llanos, el conocido streamer, está cumpliendo con su propósito de realizar un cambio físico radical. Para ello, cada día comparte un vídeo en sus redes sociales en el que muestra los ejercicios que hace y la dieta que realiza.

Las claves de su cambio físico

En estos vídeos que comparte, Ibai va actualizando el estado de su cambio físico. Cuenta que ahora mismo le apetece estar en casa, tranquilo, y cumplir a rajatabla la dieta y los entrenamientos.

Además, el bilbaíno se ha sincerado sobre el estado de este complicado proceso: "Dentro de cuatro o cinco meses, siguiendo a este ritmo, yo debería haber perdido en torno a unos 25 kilos, no me habéis conocido con ese peso".

Además, ha especificado la cantidad aproximada de peso que está perdiendo al mes: "Estoy perdiendo una media de 8 kilos al mes, pero vamos, si en vez de 20 pierdo 14 me da igual, quiero hacerlo bien en general. Tuve una semana que sólo perdí kilo y medio y dije pues bueno que le voy a hacer, hay semanas mejores y semanas peores, no me obsesiono con eso".

La nueva rutina de Ibai Llanos, nuevos ejercicios en el gimnasio

Además de estar cumpliendo de manera muy estricta la dieta, Ibai Llanos está convirtiéndose en todo un experto en el gimnasio, probando cada día nuevos ejercicios y saliendo de su zona de confort.

El streamer español se ha atrevido con un ejercicio nuevo para su entrenamiento de pierna. "Es mi primera vez haciendo sentadillas búlgaras. Me han dicho que es muy complicado, me he aprendido la teoría, pero en mi vida he hecho una sentadilla búlgara", explicaba.

Las claves del cambio físico de Ibai Llanos / Vía: Tik Tok Ibai Llanos @ibaillanos

Además, Ibai ha querido compartir con sus seguidores que se encuentra muy motivado con el cambio físico, del cual ya se empiezan a ver los primeros resultados.

Se le ve muy comprometido, de hecho, enseña en sus vídeos que algunos días da paseos nocturnos para cumplir con el cardio de su entrenamiento. Aún queda un tiempo para ver el resultado definitivo, pero se le ve más motivado que nunca.