Cristina Tárrega lanza un dardo a Sálvame: "No lo puedo perdonar"

Cristina Tárrega es la actual presentadora del programa de Telecinco 'La vida sin filtros'. Ginés Corregüela y su hija Míriam acudieron al último debate celebrado en el programa. La relación entre padre e hija estaba rota. Las primeras palabras entre los dos fueron frías y distantes.

Míriam Corregüela, no quiso saludar a su padre cuando entró a plato: "No le puedo perdonar el daño que nos ha hecho, no es algo que pueda olvidar de la noche a la mañana". Tárrega trató de que Míriam aceptase el perdón de su padre: "Tú le necesitas y él a ti, mira sus ojos, están tristes porque no te tiene a su lado, Míriam".

Entonces, Cristina Tárrega soltó unas palabras que muchos han considerado una 'burla' al programa 'Sálvame', en el que colaboró muchos años: "Yo quiero que estés relajada porque esto no es como otros programas. Yo sé que has pasado por otros programas de esta cadena, pero este es un programa muy de emociones, muy familiar, de sentimientos. Aquí no tienes que estar encorsetada, no tienes que estar dando la talla, no tienes que fingir y tienes que ser tú, cariño".

Estas palabras sarcásticas han generado un revuelo en redes sociales contra Tárrega y los invitados del último debate.

La reinvención de Cristina Tárrega

Arranca la segunda temporada de ‘La vida sin filtros’, programa que combina emotainment y talk-show y que acogerá nuevas temáticas, historias y protagonistas. Cristina Tárrega, sin conocimiento previo, sin guion ni información de lo que sucederá en plató, continuará al frente de este espacio que emprende la búsqueda de nuevos testimonios, que se incorporarán a las próximas entregas del formato producido en colaboración con Unicorn Content.

El pasado sábado 6 de julio, 'La vida sin filtros' contó con la presencia en plató de Carlotta Sabina, una mujer que alardea que ha pasado de ganar mil euros como cámara a ganar "5 cifras" mensuales con apenas 26 años. Según su experiencia, la creadora de contenido asegura que todo es gracias a "la ley de la atracción", una creencia que asegura que los pensamientos de una persona influyen en los sucesos de su vida.

Tras un breve vídeo para contextualizar la vida de la invitada, Cristina Tárrega la recibió en plató para conocer de primera mano su testimonio. Sabina asegura que dejó los estudios con 16 años porque acudía a clases sin interés alguno y que se peleaba con muchas compañeras, motivo por el que acabaron expulsándola.