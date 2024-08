Este es el estado del hijo de Jorge Pérez tras su ingreso en la UCI: "Me da penita..."

El ganador de 'Supervivientes' en la edición de 2020 tuvo que llevar a su hijo pequeño Marlon, de tan solo 2 años, al hospital para que fuera atendido de un dolor fuerte en la garganta.

Marlon sufría de laringitis y fue ingresado en el hospital. Su padre publicaba en su perfil personal de la red social 'Instagram' el diagnóstico final de la salud del pequeño: "En primer lugar, agradecer a toda la gente que se ha estado interesando y me ha estado preguntando por Marlon Lo que parecía que iba a ser un ratito en el hospital se va a convertir en un par de días en la UCI". "Tiene laringitis y parece ser que la medicación que le han puesto no le iba muy bien... Se va a alargar la cosa", ha lamentado el guardia civil.

El matrimonio entre Alicia y Jorge, que ya tienen 3 hijos además de Marlon, no está siendo fácil. Ambos se complementan ahora para cuidar de los tres pequeños en casa y del más canijo en el hospital. Entre una cosa y otra, no están teniendo los días suficientes para disfrutar que pensaban tener.

Así agradecía Pérez los mensajes de cariño: "Como es la Unidad de Cuidados Intensivos, solo puede haber un acompañante. Se quedará Alicia con él y yo me voy con el resto de peques. Vamos a enfocarlo como siempre dice Alicia que estamos en "proceso de sanar, de recuperarnos", pero me da una penita verlo lleno de todos los aparatos que le han puesto, pero bueno. Tenemos unos grandísimos profesionales, por suerte, en este país. Así que nada, todo está bien. Muchísimas gracias por el apoyo".

Jorge Pérez y las secuelas de 'Supervivientes'

Jorge Pérez ha abierto su corazón en Supervivientes y ha dado a conocer su lado más íntimo y desconocido. Guardia Civil, fama, Alicia, familia y 'Supervivientes' eran los escalones por los que iba a ir pasando en el ‘puente de las emociones'.

Jorge confesaba que vivió la parte mala de la fama, donde recordaba el momento que pasó por su vida: "Tengo que ser parco en palabras por diferentes motivos sobre ese asunto, pero el que calla no siempre otorga aunque a mí me hubiera gustado decir muchas cosas. Cuando pasa lo que ha ocurrido estos días a mí me remueve algo dentro, ya no por mí, cuando tocan lo más importante que es mi mujer y mi familia si me duele. Sé que ella está bien, pero no quería que viviera una situación que no les corresponde".

Aunque soñaba con revalidar su título de ganador, Jorge Pérez se conformaba con el cuarto puesto de 'Supervivientes: All Stars' tras perder el duelo contra Marta Peñate a las puertas de la final. "Me hubiese gustado subir al podium, pero no me puedo quejar. Hago un balance muy positivo de mi concurso, ha sido una superación en toda regla", reconocía hace solo unos días.