Esta influencer española podría ser la nueva pareja del futbolista Ferrán Torres

Ferrán Torres, futbolista del FC Barcelona y de la Selección Española, podría haber encontrado nuevamente el amor. Esta vez, una influencer española es la mujer que podría haber conquistado su corazón, ya que se les ha visto juntos y con mucha complicidad.

Las pistas que apuntan a un nuevo romance

Al parecer, Ferrán Torres habría coincidido en el Arenal Sound, un festival de música, con Marta Díaz, la conocida influencer. Y no solo eso, sino que además se les ha visto muy juntos y con mucha complicidad, algo que, sin duda, ha despertado la curiosidad entre todos sus seguidores.

Marta Díaz sí que ha compartido diferentes fotos en el festival, por lo que podemos estar seguros de que ha estado ahí. Sin embargo, el futbolista del Barcelona no ha publicado nada de contenido en el Arenal Sound, aunque varios testigos les han visto juntos, según adelantó la cuenta de Instagram de Salseología.

Marta Díaz en el Arenal Sound / Vía: Marta Díaz Instagram @martaa_diiaz

Además, cabe recordar que la influencer y el futbolista ya coincidieron en la celebración de la Eurocopa en Madrid. Según afirmaron varios testigos, en la fiesta posterior a dicha celebración se les habría visto muy unidos a los dos. Aún así, ninguno ha confirmado ni desmentido nada, por lo que todo son suposiciones.

De esta manera, no sabemos si entre ellos existe algo más que una amistad. Lo único que podemos afirmar en este caso, es que comparten grupo de amigos y que se sienten muy a gusto cuando están juntos.

La última relación de Marta Díaz, un futbolista

La conocida influencer ya sabe lo que es tener un romance con un futbolista. Su expareja, Sergio Reguilón, actualmente es jugador del Tottenham Hotspur, un equipo de la Premier League.

Aunque su relación no cuajara y terminase, mantienen una buena relación. De hecho, ambos también coincidieron en el Arenal Sound, aunque no sabemos si llegaron a estar juntos, ya que Marta Díaz estaba en la zona vip, mientras que el futbolista no.