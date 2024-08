El mensaje de apoyo de Marta Peñate a Alejandro Nieto: "El karma le llegará a toda esa gente"

Alejandro Nieto, exconcursante de 'Supervivientes All Stars', sufrió un robo cuando se encontraba en Madrid. Marta Peñate, que fue su compañera durante el reality, le ha mostrado todo su apoyo en su perfil de Instagram.

Marta Peñate en sus stories de Instagram / Vía: Marta Peñate Instagram @martapenateamador

Las palabras de Marta Peñate

La canaria, que fue ganadora de 'Supervivientes All Stars', cuenta en sus historias de Instagram todo lo que pasó y deja un mensaje muy directo: "Ayer no colgué nada porque tuve un día horrible, había quedado a cenar con Alejandro, Tania y el hijo de Alejandro". "Me llamó al mediodía diciendo que le habían destrozado el coche y se habían llevado todo lo que había dentro", añadía.

Además, explica que "su hijo estaba llorando a mares porque también se habían llevado algunas cosas suyas". Por último, concluye dejando un mensaje muy directo hacia los 'haters' de su ex compañero: "Entré en redes sociales y vi a gente riéndose de él y alegrándose por el robo, el karma le llegará a toda esa gente que se alegra del mal ajeno".

Las palabras de Alejandro después del robo

Por otra parte, la víctima del atraco también ha dicho unas palabras en su cuenta personal de Instagram, donde ha contado que "se han llevado un montón de cosas; relojes, dinero, la nintendo de mi hijo".

"Lo importante es que nosotros estamos bien y que no nos ha pasado nada", añade Alejandro Nieto, que explica que ha vuelto a su casa porque quería "sentirse seguro". Por último, concluía: "Hay que tirar pa'alante, habrá cosas nuevas, viajes nuevos y los recuerdos se quedarán en mi memoria para siempre".

Alejandro Nieto en sus historias de Instagram / Vía: Alejandro Nieto Instagram @alejandro_nieto8

El cambio físico de Alejandro Nieto después de 'Supervivientes All Stars'

Después de 38 días en un programa de supervivencia, es lógico que los concursantes, sobre todo los que aguantan hasta el final, pierdan peso y bajen una cantidad anormal de kilogramos.

Sin embargo, la cantidad de peso que Alejandro Nieto ha revelado que ha perdido ha sorprendido a todos. "Esto ha sido un regalo para mí", le confesaba a Sandra Barneda en el debate final de 'Supervivientes All Stars'. "He adelgazado 11 kilos", explicaba con una gran sonrisa.