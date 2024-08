Susto en directo en 'Espejo Público' por el estado de salud de una colaboradora: "Llamad al médico"

En el plató de 'Espejo Público' tuvieron un gran susto con el estado de salud de una de las colaboradoras. Lorena García y las demás colaboradoras debatían sobre la desconexión digital durante las vacaciones cuando Montse Suárez comenzó a sentirse indispuesta.

Aunque al principio muchos pensaron que era una broma de la abogada, la alarma se encendió cuando ella se puso en serio y tuvieron que paralizar la emisión: "Me va a dar una arritmia, Lorena. Lo digo en serio, llamad al médico".

"En serio, Montse. Oye, no juegues, que se está poniendo nerviosa de verdad", le contestaba Gonzalo pensando que era una broma. Ella replicó: "Me produce un poco de ansiedad, es que llevó ahí toda mi vida. Correos electrónicos, agenda, … Pierdo el móvil y me da algo, me da una arritmia… Me está dando un sudor frío… Lo siento directora, me está dando un poco de sudor frío".

Susanna Griso y sus secretos

Espejo Público ha sufrido una baja de última hora al anunciarse que uno de los colaboradores habituales abandona el programa. Esta situación ha ocurrido con uno de los colaboradores habituales de la tertulia de actualidad que tiene el programa. Susanna Griso, acompañada por el habitual Miquel Valls, presentador del programa desde hace varios meses, anunciaron esta despedida.

Susanna Griso es uno de los rostros más conocidos de Antena 3. La catalana lleva gran parte de su carrera profesional unida a la cadena privada y dos décadas al frente de Espejo público, el matinal que presenta y en el que comparte plató con otros colaboradores.

Sin embargo, llega la época estival y muchos son los presentadores que aprovechan para coger sus ansiadas vacaciones. Es el caso de la Griso, quien antes de poner fin a la temporada del programa, ha aprovechado para hacer balance de los años que lleva al frente del espacio y de los retos profesionales que espera del futuro.

Los programas en directo suelen ser uno de los formatos más demandados en la televisión. Todas las mañanas entre semana se llenan de programas magazine en los que se valora la actualidad, se habla de asuntos de interés o se cambia de estilo con retos de cocina, actuaciones, juegos... Un espacio de varias horas en el que da tiempo para todo. Sin embargo, el punto positivo que tiene al emitirse en directo, también puede volverse en su contra, ya que los errores que se comentan, no hay forma posible de remediarlos.