La contundente advertencia de Carmen Borrego por la última polémica que ha salpicado a su hijo: "Me quemo a lo bonzo"

La guerra personal entre Carmen Borrego y su hijo, José María Almoguera parece no cesar. Desde que hace unos meses el hijo de la colaboradora concediese una exclusiva bomba en la que anunciaba el divorcio de su mujer, Paola Olmedo y de paso, la "separación" de su propia madre, ya que aprovechaba para anunciar que la relación con su madre estaba rota y que una de las cosas que habían llevado a ese fatal desenlace era la excluciva que al parecer Borrego habría acordado ese contenido a espaldas de la pareja.

Todo esto se gestaba mientras la colaboradora concursaba en la última edición de Supervivientes y era a su regreso de Honduras cuando se enteraba por boca de su hermana Terelu de la bomba que su hijo había soltado en su ausencia.

Ahora, madre e hijo continúan distanciados y por el momento, no hay atisbos de que la relación se vaya a reconducir. Igualmente, los reporteros han preguntado a la televisiva sobre la última hora de la relación con su hijo y los escasos avances que se han producido.

A pesar de negarse a contestar sobre la última hora que atraviesa su relación, sobre lo que sí se ha mojado la hija de María Teresa Campos es sobre los rumores que lo señalan a su hijo como posible topo y encargado de filtrar las imágenes en las que aparece besándose en plena calle con una desconocida mujer.

Ante estas acusaciones, su madre ha sido categórica, advirtiendo que es capaz de "quemarme entera para decir que mi hijo no ha llamado a la prensa", decía la colaboradora en Vamos a ver.

Contundente advertencia

José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, era pillado besándose con una mujer que no era Paola Olmedo. Tras su divorcio, José María podría estar ilusionado de nuevo aunque algunos medios le han acusado de haber sido él mismo quien filtró su propio beso.

Tras ser acusado de "topo", José María respondía a los medios de comunicación con un escueto "como todos". Ante la reacción de su hijo, Carmen Borrego daba su opinión este martes en 'Vamos a ver': "Ante una acusación detrás de otra, él dice que es un montaje como todos. José María es un tío muy noble y yo no es que ponga la mano, es que me quemo entera para decir que mi hijo no ha llamado a la prensa. Le conozco muy bien y es una excelente persona que se ha equivocado en meterse donde nunca había querido meterse y esto no le ha salido bien y lo está pagando muy caro".

Carmen Borrego cree que su hijo "se arrepiente" de la entrevista que concedió junto a Paola a una conocida publicación y ha querido mandarle un mensaje: "Le veo preocupado y eso me causa dolor. Vuelvo a repetirle que siempre estaré para lo que necesite", ha dicho mirando a la cámara.