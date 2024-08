Íñigo Onieva echa el cierre de su restaurante unos meses después de la inauguración: el empresario decide irse a París sin Tamara Falcó

Íñigo Onieva se ha ido a París sin Tamara Falcó. Después de los rumores que apuntan a crisis y del posible embarazo de la pareja que por el momento no acaba de producirse, el empresario madrileño ha cogido un avión rumbo a la capital francesa y lo hacía en solitario, una decisión que ha pillado por sorpresa a todos y que puede avivar la posible crisis que hay o no entre la pareja.

Y es que no se puede negar que los últimos meses han sido de mucho estrés para la pareja, sobre todo en el plano profesional. Mientras Tamara era elegida para ser parte del jurado de Got talent en Telecinco, el marido de la aristócrata se convertía en protagonista tras poner en marcha su nuevo proyecto profesional, Casa Salesas, un restaurate ubicado en pleno centro de Madrid que no ha dejado de recibir críticas desde su apertura.

Precios elevado, comida escasa han sido algunos de los calificativos que comensales que han pasado por las mesas del restaurante no han dudado en trasladar.

Ahora, el último y comentado movimiento del empresario venía del cierre del establecimiento solo unos meses después de abrir, algo que parece coincidir con un parón por vacaciones.

Giro inesperado

Las últimas semanas, por no decir meses, han sido unos de lo más especiales e intensos para Íñigo Onieva. El marido de Tamara Falcó acaba de celebrar el primer aniversario de boda junto a su mujer, con la que ha pasado estos primeros doce meses de casados viajando por el mundo y disfrutando de sus nuevos proyectos profesionales. Mientras Tamara se convertía en la nueva jueza de ‘Got Talent’, programa de Telecinco, Íñigo abría en el centro de Madrid su nuevo restaurante, Casa Salesas, siendo un proyecto muy especial para el joven. Pues bien, ahora que el restaurante ha cerrado sus puertas hasta pasado el verano, Íñigo ha hecho las maletas y ha decidido volver a la capital francesa con un bonito objetivo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Íñigo nos ha dejado ver cómo su restaurante cerraba este mes sus puertas a la vez que nos trasladaba hasta París, ciudad donde se están celebrando los Juegos Olímpicos 2024 y en la que Íñigo se encuentra ahora mismo. El joven, un gran amante del deporte en todas sus versiones ha compartido una publicación en la que podemos verle posar junto a la icónica torre Eiffel después de haber llevado a cabo una gran carrera en los alrededores de este emblemático lugar.

“Sports Fuel The Spirit”, comenzaba escribiendo Íñigo en este post: “CITIUS, ALTIUS, FORTIUS”, (Latin for “Faster, Higher, Stronger“) The Ethos of the Olimpic Games which reflects the aspiration for continuous improvement and excellence. (El espíritu de los Juegos Olímpicos que refleja la aspiración de mejora continua y excelencia)”, unas palabras que nos dejan ver la gran importancia que le da Onieva a estar en forma y sentirse cada día más “fuerte” y más “rápido”.