Jymi se declara y la respuesta de Javier lo tumba: "Tenemos un problema"

'Diario de Jorge', presentado por Jorge Javier Vázquez, se asemeja al programa emitido en Telecinco 'El Programa de Ana Rosa'. A diario, el programa recibe llamadas de personas anónimas que pretenden declararse a sus parejas, intercambiar conversaciones sentimentales o revelar sus mayores secretos.

En este caso, Jymi, de 21 años, acudió al plató de 'Diario de Jorge' para declararse a Javier, su amigo de la infancia. Llevaba escondiendo su amor durante dos años y decidió que era el momento de dar el paso. "Te quería decir una cosa que llevaba un tiempo rondándome en la cabeza y nunca me he atrevido a decírtelo, porque me daba mucho miedo… desde hace un tiempo estoy notando como que siento algo más hacia ti".

Javier, atónito ante la pregunta de Jymi, comenzó a balbucear: "Al final, tenemos un problema… habrá que hablarlo bien, la comunicación…". Fue interrumpido por JJ Vázquez y le preguntó: "¿A ti te gusta Jymi?".

La respuesta de Javier dejo K.O. a Jymi, que tuvo que secarse las lágrimas de los ojos: "A mí me gusta mucho como amigo, pero no como novio, nunca me ha gustado como novio".

Mal inicio para el 'Diario de Jorge'

'El diario de Jorge' ha traído hasta el plató de Jorge Javier una historia muy dura, pero con final feliz. Carmen ha llegado al estudio para contar que ha superado el cáncer de mama después de vivir los peores momentos de su vida, ya que ha tenido que superarlo solo con la ayuda de su hijo pequeño.

Telecinco ha apostado fuerte por las nuevas tardes del canal, y ya está en pleno proceso de preparación de 'El diario de Jorge', que se ha presentado hoy a los medios de comunicación. El propio Jorge Javier, que presentará este espacio, da las claves sobre el mismo: "Les dije que lo quería hacer lo mismo que el legendario 'El diario de Patricia'. El principal reto que nos encontramos es cómo contar las historias. El equipo ha encontrado la manera de sorprender al espectador".

Mediaset, por el momento, no ha adelantado muchos más datos acerca del espacio, aunque sí ha aclarado en su promo que se trata de un formato para las tardes del canal principal, de lunes a viernes. Lo que faltaría por concretar de forma oficial sería el horario del mismo, aunque ya se ha publicado en distintos medios que este nuevo espacio sustituirá a ‘Así es la vida’ y que le quitaría una pequeña parte a ‘TardeAR’, por lo que se emitirá a primera hora de la sobremesa.