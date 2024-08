Preocupación por el estado de salud de María José Campanario por el avance de su enfermedad: "Muchos no sabréis..."

María José Campanario hace frente desde hace años a la dura enfermedad que padece, fibromialgia. La mujer de Jesulín de Ubrique ha tenido incluso que estar ingresada a causa de los fuertes dolores fruto de esta dolencia degenerativa.

Ahora, la madre de Julia Janeiro ha reaparecido en redes sociales para presumir ante sus seguidores de los nuevos avances que ha experimentado en su mejoría. Un vídeo entrenando en el ginmasio que ha suscitado todo tipo de comentarios positivos entre sus seguidores, que han reconocido los avances que la mujer del torero ha compartido en redes.

Estado de salud

Han sido años muy duros para María José Campanario, que lleva desde hace mucho tiempo lidiando con la enfermedad que sufre: fibromialgia. Desde entonces, ha visto cómo su vida se ha visto afectada en más de una ocasión y ha tenido que ser ingresada a consecuencia de los fuertes dolores que le provoca esta dolencia. Esta enfermedad ha convertido su vida en un auténtico calvario lleno de dolor, angustia y malestar físico y emocional. Sin embargo, con mucho trabajo, esfuerzo y valentía ha logrado hacer grandes avances.

Ahora, María José Campanario hace lo que hace un tiempo pensaba que iba a ser imposible para ella: retomar el ejercicio físico. Tal y como ella ha compartido a través de sus redes, la odontóloga practica fitness con peso, algo impensable hace un tiempo. "Muchos no sabréis lo que significa para mí poder volver a hacer esto, pero para mí está siendo maravilloso haber podido volver", ha dicho con varios emoticonos, uno de ellos con lágrimas en los ojos y otros demostrando la fe que ha tenido por los médicos que han logrado que llegue hasta tal punto.

Son muchos los comentarios que ha recibido María José Campanario tras compartir un vídeo en el que aparece ejercitándose en un gimnasio: "Pues yo ayer, sí que me fijé, estás en forma. Me das envidia por tu fuerza de voluntad. Cosa que yo no tengo", "Ojalá tuviera yo voluntad para hacerlo... Pero soy incapaz. Y eso que lo mío solo es ansiedad. Ni me imagino si tuviera algún dolor físico" o "Me alegro, te lo mereces, bastante llevas penado ya, y solo quienes han vivido experiencias tan duras, saben valorar estos momentos" son algunos de los comentarios que los internautas le han dejado en su vídeo publicado en su perfil oficial de Threads, la nueva red social de Meta Platforms, propietaria de Instagram o Facebook.