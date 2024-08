Rosalía confiesa el insulto que sufre y más le molesta: "Me ducho un montón"

Rosalía cuenta con una legión de seguidores a nivel mundial. No en vano es una de las estrellas musicales de la escena urbana con mayor tirón mundial. Además, la barcelonesa intenta mantener el contacto con sus fans a través, principalmente, de las redes sociales.

Precisamente en algunos directos -"lives"- que hace la cantante con sus seguidores, en los que responde a sus preguntas, acostumbra a hacer algunas de sus confesiones más jugosas. Rosalía, gracias al cariño y amor de sus millones de seguidores, se abre para contar cómo es y lo que siente.

Es lo que ha pasado en un directo, en el que ha desvelado un descalificativo o crítica que suele recibir con cierta frecuencia y que, tal y como ha confesado, no le gusta nada de nada. De hecho, se ha mostrado bastante harta de que le hagan este comentario.

Todo surgió a raíz de una extravagante pregunta a Rosalía, inquiriéndole sobre el asunto del higiene y la limpieza. La pregunta estaba hecha en tono de broma, pero la artista barcelonesa enseguida hiló con el asunto que realmente le preocupaba.

"Por cierto, la gente me dice siempre, porque tengo el pelo rizado: 'No te duchas, no te duchas...' ", desvela la cantante en su directo con sus fans. A partir de ahí, Rosalía se caliente un poco con el tema y da las explicaciones pertinentes.

"Mira, yo me ducho un montón, y no me gusta que me digáis esto", confiesa la catalana. Y prosigue: "Se dijo y se tenía que decir; mira mi raíz, siempre impoluta; IM-PO-LU-TA". Esto lo dice señalándose la raya del pelo y el cuero cabelludo.

"Me dicen eso solo porque tengo pelo rizado, y es que la gente que tiene el pelo rizado, si no te haces tratamientos todo el día y lo tienes natural, no se te ve el pelo perfecto todo el rato, y yo no me tiro muchas cosas en el pelo porque quiero tenerlo largo y así. Se tenía que decir. Lo tenía guardado", señala Rosalía con cierto retintín y presumiendo de melenaza.