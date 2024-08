Adrià Collado comparte su primera imagen en ‘La que se avecina’ junto a Luis Merlo

Adrià Collado vuelve a ‘La que se avecina’. Y aunque es una noticia que ya se anunció hace unos días, ahora vuelve a estar de actualidad, pues hemos podido ver las primeras imágenes de la llegada del actor a Contubernio 49. Ha sido el propio Collado quien ha compartido vía Instagram sus primeras instantáneas en el nuevo edificio, y lo ha hecho con alguien muy especial.

La primera de las dos fotografías que ha compartido en su perfil la protagoniza junto a Luis Merlo, el actor con el que más se ha esperado su reencuentro. Ambos formaron una pareja mítica de la televisión en la serie ‘Aquí no hay quien viva’, al interpretar a los personajes de Mauri y Fernando, la pareja gay de Desengaño 21. Y aunque ambos ya habían participado en ‘La que se avecina’, lo hicieron en temporadas distintas, siendo esta la primera vez en la que coincidirán.

Además, Adrià también ha compartido una fotografía junto a la actriz Eva Isanta y a Álvaro Giraldo, que interpretan los papeles de Maite y Amador Jr. Hay que recordar que este último personaje es hijo de Sergio Arias, pues “la Cuqui” le puso los cuernos a su marido con el actor, y terminó quedándose embarazada. Al tiempo, Amador lo terminó adoptando como un hijo suyo más.

En esta nueva temporada, la de Collado no será la única vuelta, pues María Adánez también participará en la nueva temporada, retomando el papel de la abogada matrimonialista Rebeca Ortiz. Por otro lado, el que no veremos será el regreso de Gemma Cuervo, pues la actriz de 90 años había pedido un cameo en los nuevos episodios, pero finalmente no ha sido posible.