¿Quién es Aitor? El nuevo concursante de Pasapalabra que amenaza el reinado de Manu

Tras Vicky y Javi, Manu ha conocido la identidad de su nuevo rival en Pasapalabra. Después de batirse en más de 50 ocasiones contra Vicky, la concursante terminó por ceder al principio de la emisión contra un murciano que entraba con todas las ganas del mundo. Javi pudo con Vicky, que se despidió entre lágrimas y agradeció al concurso la oportunidad. En ese mismo programa, el murciano llegó a desbancar a Manu de la silla Naranja.

Sin embargo, con el paso de los programas, todo volvió a la normalidad. Manu, cargado de experiencia después de varios meses en el programa, recuperó su puesto en la silla Naranja y dejó a Javi al borde del precipicio. Tal fue el riesgo que el murciano ha terminado por ceder y también ha tenido que dejar Pasapalabra. En esta ocasión el triunfador ha sido Aitor, un vizcaíno que puede suponer un hueso duro de roer para Manu.

Profesor y amante de los cómics, Aitor cuenta entre sus pasiones la música y tiene un grupo con el que toca el saxofón. Su desempeño en la lucha por la silla Azul le ha hecho merecedor de continuar en el programa a pesar de que ha tenido un momento de crisis al fallar una de las palabras. Sin embargo, ha superado el traspié y se convierte en el nuevo rival de Manu.

Las lágrimas de Vicky

Sorpresa en Pasapalabra, aunque de las malas. El mítico concurso televisivo ha despedido a una de sus favoritas durante los últimos meses, la rival directa de Manu, Vicky. La burgalesa, digna sucesora del inalcanzable Orestes Barbero, se despide del programa tras 52 programas después de dos imperdonables fallos que le han dejado fuera del concurso.

Vicky se ha despedido entre lágrimas de un programa que le ha dado muchas alegrías y que sobretodo ha regalado grandes momentos a la audiencia. Entre lágrimas, la concursante ofrecía a la audiencia y a sus compañeros de Pasapalabra unas emotivas palabras con la voz cortada: "Os llevo en el corazón a todos, de verdad... Sois geniales, suerte Manu, suerte Javi, y esta experiencia es para mis nietos".

Y es que la silla azul se puso cuesta arriba demasiado pronto para la burgalesa, que no supo remontar ese escaso margen de error que hay en una prueba como esta. Jugando con la C, Vicky comenzó con buen pie, pero fue la primera en fallar tras unos cuantos aciertos de ambos. "En el juego el poker, reunión de cinco cartas del mismo palo" fue la pregunta que le hizo fallar a Vicky. La respuesta fue "color", pero no dio con ella. Y en seguida los nervios le pasaron factura y falló en "gran catástrofe producida por un fenómeno natural", cuya respuesta correcta era "cataclismo".

Con la pena contenida, Roberto Leal le dijo adiós a la concursante, que no daba crédito a lo que acababa de ocurrir tras superar sus "bodas de oro" contra el madrileño Manu. Finalmente, Vicky se lleva a su casa un premio de 32.400 euros.