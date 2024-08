Espejo Público anuncia despidos de varios colaboradores por deslealtad: "No volverá a pasar"

La polémica se ha destado en Espejo Público después de que una colaboradora se guardara una información, supuestamente, para darla más tarde en otro lugar. El tema giraba en torno a la separación de Aitana y Sebastián Yatra y una de las colaboradoras del programa parecía tener una información que no estaba dispuesta a compartir en ese momento. "¿Por qué no nos lo contaste a nosotros?", se preguntaba la gente.

Al día siguiente, la presentadora, Lorena García, anunciaba la entrada de Pilar Vidal, colaboradora que estaba en el punto de mira. "Qué tal Pilar, cómo estás, qué colorida, qué guapa vienes, qué alegría traes siempre". "Aunque muchos pensaban que me habíais despedido ayer, pues nada, que me vuelvan a ver", comentó de forma irónica la colaboradora consciente de su posición y lo que se había hablado.

"La gente decía que me habíais echado en cara que no os lo hubiera contado aquí. He leído informaciones, y no me he ido", añadió, siendo Lorena García la que procedió a dar explicaciones. "Luego nos lo explicaste, no somos rencorosos en este programa. Nos explicaste que habías hecho la gestión por la tarde, y fuera del horario de Espejo, y entendimos que no volverá a pasar, ¿verdad?", "Totalmente", sentenció Pilar Vidal, despejando las dudas.

Las palabras de Maestro Joao

La nueva ruptura de Aitana y Sebastián Yatra está siendo uno de los principales temas de actualidad. Después de retomar su relación hace unos meses, la pareja de artistas rompieron de nuevo su relación sentimental, según ha desvelado Pilar Vidal en el diario ABC, aunque había muchas incógnitas al respecto.

Este martes, El Maestro Joao regresó al plató de 'YAS Verano' para desvelar en exclusiva algunos de los detalles de cómo se ha producido la ruptura de los intérpretes de 'Akuyeri': "Él viaja de México a Madrid el día 2 para reencontrarse con ella, que vuelve de la gira a la casa para verle. Te puedo decir que él resolvió la relación en 10 minutos".

El futurólogo respondió con un tajante "sí" cuando le preguntaron si Yatra había venido a Madrid para romper con Aitana, desvelando que no le dio ninguna explicación para tomar esa decisión: "Le dice "termino la relación" y no le da absolutamente ningún motivo".

"El motivo me parece que venía de México, de Nueva York, de París y ahora el motivo está en Madrid. Eso se lo digo yo a Aitana", continuó Joao, dirigiéndose directamente a la cantante.

El Maestro Joao también fue tajante a la hora de contar que Aitana fue la persona que más apostó por la relación: "Cuando vuelven hace dos meses, ella se ha entregado al 1000, pero él no. Siempre ha tenido el piececito fuera de la relación. A él le gusta el salseo":

"Hay algo que no puedo contar, pero que lo hace más feo todavía. Me remito al caso de cuándo ellos vuelven. El por qué vuelven, y viene por parte de él, pero no lo puedo contar porque lo he prometido", explicó el presentador de 'El elegido' (Los 40), añadiendo que se trataba de un asunto personal, y no profesional.