La exmujer del hijo de Carmen Borrego reacciona a las fotos de su ex con otra mujer y a las acusaciones de "montajista"

Una semana después de que la revista 'Semana' publicase unas imágenes de José María Almoguera besándose apasionadamente con una misteriosa mujer por las calles de Madrid, revelando así que vuelve a estar ilusionado tras su separación de Paola Olmedo el pasado mes de abril, el hijo de Carmen Borrego continúa en el ojo del huracán mediático.

Y es que muchos creen que sería el propio José María el que estaría detrás de la filtración de su nuevo amor y que habría sido él quien habría avisado a los fotógrafos para sacar tajada económica de su vida sentimental tras la cancelación de 'Así es la vida', programa de Mediaset en el que trabajaba hasta ahora.

Acusaciones de 'montaje' y de ser su propio 'topo' que ha negado rotundamente su madre, que a pesar de su distanciamiento no ha dudado en sacar la cara por su hijo y dejar claro que él no tiene nada que ver con las imágenes en actitud cariñosa con su nueva ilusión. "José María es un tío muy noble. Yo no es que ponga la mano, es que me quemo entera para decir que mi hijo no ha llamado a la prensa. No lo ha hecho, es que yo conozco muy bien a mi hijo. Una cosa es que estemos distanciados por unos motivos y otra cosa es no conocer a la persona" ha defendido Carmen en 'Vamos a ver'.

Mucho más discreta se ha mostrado Paola Olmedo, que más seria que en sus últimas apariciones y agobiada con la presencia de reporteros a las puertas de su negocio, ha preferido dar la callada por respuesta y dejar en el aire si cree que José María avisó a la prensa para que le hiciesen fotos con otra mujer.

La exnuera de Borrego tampoco ha querido decir nada sobre los rumores que apuntan a que su hasta ahora marido habría filtrado su nueva ilusión para darle celos.