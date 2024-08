Noemí Salazar reacciona a la nueva novia de su hermano pequeño: "Me dolió un poco..."

Noemí Salazar, la que fuera participante de 'Gipsy Kings', y toda su familia, están excitados por la pedida de mano del pequeño de los Salazar.

La familia gitana está muy orgullosa del pequeño, ya que, en el pueblo gitano, la pedida es uno de los pasos más importantes de su vida. Las hermanas de Carlitos, una vez se ha realizado la pedida, ha hecho una valoración de la nueva novia.

"¡Que sí, que se piden! Estamos muy nerviosas, muy contentas, muy alegres y es que es nuestro niño chiquitito", publicaban antes de conocerla en 'Instagram'.

En cuanto a la pedida, que es casi más importante que el acto del matrimonio, Noemí confiesa algo que choca entre sus seguidores: "Me dolió un poco el corazón". Hasta casarse, esto es lo que pueden hacer: "Que pueden salir a cenar, que mi hermano ya puede ir a su casa, ya puede venir a la nuestra y empieza el proceso de conocerse. Si se entienden que ojalá y todo va para adelante en un futuro se casarán, pero todavía no duermen juntos".

El cambio en 'Gipsy Kings'

Los seguidores de una de las participantes del docureality Los Gipsy Kings se han quedado sorprendidos tras ver la impactante amenaza que ha publicado en sus redes sociales.

Estamos hablando de Noemí Salazar, quien como buen influencer, publica todo lo que le acontece en sus redes sociales. Sin embargo, una de estas publicaciones ha sorprendido a sus seguidores tras señalar "voy a acabar hasta con mi alma". Y es que, como cuenta, "estoy desaparecida por aquí porque me ha entrado el ataque de limpieza, voy a acabar hasta con mi alma".

Estamos hablando de Noemí Salazar, quien explicó que "estoy un poco rayada porque desde ayer que me acosté tengo como un bulto y me duele un montón". Cuenta, además que "sé que me vas a decir que vaya al médico, pero como vosotros sabéis de todo -en relación con sus seguidores-, que sois es un diccionario del saber y sabéis de todo, por si me podéis ir aclarando dudas y pensáis o qué creéis que puede ser".