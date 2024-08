Bertín Osborne responde a Gabriela Guillén tras negarse a hacerse las pruebas de paternidad: "Le han dado un plazo"

Bertín Osborne sigue en el centro de la polémica. Después de salir a la luz mediante un comunicado emitido por el propio Bertín Osborne en el que el presentador reconocía al hijo de Gabriela Guillén como suyo, el presentador desestimaba la opción de pasar por la prueba de paternidad que reclamaba su expareja.

De nuevo, vía comunicado de sus abogados, el cantante rehusaba pasar por el laboratorio para que la ciencia dijera la última palabra.

Este giro de guion no parece haber satisfecho a la otra parte implicada en la historia y es que Gabriela Guillén no muestra en los últimos días su mejor cara ante los medios dado el malestar que parece haberle supuesto este revés protagonizado por el presentador.

Bertín se pronuncia

La polémica entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén sigue dando de qué hablar por toda la controversia que se ha creado respecto a la paternidad del presentador, y es que antes de que el artista reconociera mediante un comunicado oficial ser el padre del bebé de la modelo, esta decidió interponer una demanda y exigir que el presentador se sometiera a una prueba de paternidad para confirmar que era el padre de su hijo.

El cantante fue citado el 10 de julio para acudir al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para someterse a las pruebas. "Le han dado un plazo, a partir del día 15 hasta el 22 de julio", aseguró Beatriz Cortázar en el programa 'Y ahora Sonsoles'. Sin embargo, Pilar Vidal reveló que el presentador "no iba a presentarse a la prueba", ya que considera que el comunicado que emitió es suficiente.

Mientras tanto, la noticia de que Gabriela iba a escribir unas memorias también pilló por sorpresa a todos. Aunque se especulaba que en su libro podría hablar sobre su relación con el cantante, la paraguaya reafirmó que su ex pareja no aparecerá en sus memorias: "No, no, no, no". Y es que el libro se centrará exclusivamente en su vida y en cómo ha superado los obstáculos que ha encontrado a lo largo de su camino.

Finalmente y tras semanas desaparecido, Bertín Osborne ha reaparecido y ha afirmado estar totalmente recuperado de su bache de salud: "Estoy bien, estoy bien". Guarda silencio al preguntarle por las pruebas de paternidad y no desvela qué le parece que Gabriela Guillén haya confirmado que escribirá sus memorias sin nombrarle. El cantante llegó a Sevilla y se subió al coche que le esperaba en la estación sin querer dar más declaraciones al respecto.