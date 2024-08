El 'enfado' de Marta Peñate con Tony Spina: "Llevas cuatro días sin hacerme la cucharita"

Marta Peñate, ganadora de 'Supervivientes All Stars', ha regresado a su habitual vida de pareja junto con Tony Spina, lo cual ha supuesto que volvamos a ver en sus redes sociales en día a día de ambos juntos.

El 'enfado' de Marta Peñate con su pareja

La canaria ha compartido en las historias de su perfil personal de Instagram el último pique que han tenido ambos. En el vídeo dice: "Amor, mañana me voy a Las Palmas, ¿vas a hacerme hoy la cucharita?".

Peñate se queja a su pareja diciéndole que "llevas cuatro días sin hacerme la cucharita".

El 'enfado' de Marta Peñate con Tony Spina / Vía: Marta Peñate Instagram @martapenateamador

Ante las acusaciones que, entre risas, le hacía su pareja, Tony Spina respondía: "¿La cucharita? si estamos a 200 grados". A pesar de la insistencia de Marta Peñate pidiendo que le hiciera la cucharita, ya que mañana se va y van a pasar siete días separados, Tony no acabó cediendo.

La decisión de Marta tras ganar 'Supervivientes All Stars'

La canaria, además de ganar la última edición del reality, le dio una gran noticia a su pareja tras terminarse el mismo.

Al acabar el concurso, y cuando Marta esperaba ver su transformación física en el espejo, fue sorprendida por la aparición de su novio. La pareja, visiblemente emocionada, se abrazó y besó apasionadamente mientras Marta exclamaba su amor por él.

"Ay, Tony, te amo", dijo, sorprendida y feliz, sin dejar de elogiar lo guapo que estaba su pareja: "No me acordaba de tu cara, te amo, qué guapo". Entre besos y abrazos, Marta hizo una confesión que dejó atónitos a todos los espectadores.

"Voy a hacer un juramento aquí. No volveré a participar en ningún reality, este es el último. No me voy a separar de ti, porque separarme de ti es lo peor que me puede pasar en la vida. Te necesito", le aseguró a Tony, quien sonreía de felicidad.