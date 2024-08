Logan Sampedro publica la primera foto con su pareja después de separarse: "Me gusta estar contigo"

Logan Sampedro, exconcursanre de 'Supervivientes All Stars', ha compartido la primer foto con su novia en su cuenta personal de Instagram desde que volvió del reality.

Enamorado después de 'Supervivientes All Stars'

El ovetense ha dado un gran paso en su relación, ya que hasta ahora la había llevado de una manera más que discreta en sus redes sociales.

Sampedro ha compartido en las historias de su perfil personal de la red social de Instagram una foto tomando algo con su pareja. En dicha foto, ha puesto el tema 'Love' de Juancho Marqués, con frases como "me gusta estar contigo".

Logan Sampedro con su pareja / Vía: Instagram Logan Sampedro @logansampedro

Hace unas semanas, cuando empezaba su paso por 'Supervivientes All Stars', el asturiano le comentaba a Adara Molinero que prefería no hablar públicamente de su pareja. Pero a poco a poco el de Oviedo se fue sintiendo más cómodo con respecto a este tema y se fue abriendo más.

La relación de Logan con Sofía Suescun

Durante el transcurso de 'Supervivientes All Stars', surgieron rumores sobre un posible tonteo entre Sofía Suescun y Logan Sampedro, a pesar de que ambos participantes tienen pareja fuera del concurso. Sin embargo, el modelo ha salido al paso para aclarar su relación con la influencer y poner fin a las especulaciones.

Logan ha reconocido que Sofía le sorprendió gratamente durante su tiempo en el reality. "Sofía me sorprendió para bien muchísimo. Y pudimos recuperar la amistad que habíamos perdido", ha afirmado. Según Logan, su relación con ella se fortaleció durante el concurso, permitiéndoles conocerse mejor y compartir historias personales que no conocía de ella. "En secreto, en plan por la noche y tal. Algunas historias que no conocía de su vida", ha añadido.

A pesar de la cercanía que ambos compartieron en el concurso, el futbolista ha dejado claro que no hay ninguna intención romántica entre ellos. "Yo tengo mi vida afuera y estoy súper contento y ella igual. Pero sí que me gustó conocerla más en el concurso", ha explicado. Además, Logan subraya que no consideraba a Sofía como la ganadora del programa, aunque se habría alegrado mucho si ella hubiera ganado. "No era mi ganadora. Pero si hubiera ganado me hubiera alegrado un mogollón, de verdad, sinceramente", ha dicho.