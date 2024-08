Marieta habla sobre su posible maternidad con Suso Álvarez: "Mi sueño siempre ha sido ser madre"

Marieta y Suso Álvarez son una de las parejas de moda de este verano. Tras confirmar su relación, les hemos visto realizando infinidad de planes juntos en sus redes sociales.

Marieta se sincera en sus redes sociales sobre su posible maternidad

La influencer ha querido hacer un vídeo en su perfil personal de Instagram sincerándose con sus seguidores. "Hoy os cuento 10 cositas sobre mí mientras me hago mi skincare", explica al inicio del vídeo.

Lo primero sobre lo que hablar Marieta son sus sueños, y dice: "Desde pequeña mi deseo ha sido siempre ser madre, es mi meta en esta vida". No sabemos si la influencer tiene en mente conseguir este sueño con su actual pareja, Suso Álvarez, pero desde luego que sería una gran noticia.

Sus retoques estéticos y su relación con Suso Álvarez

Otro de los temas que Marieta ha tratado en este vídeo en el que se abre hacia sus seguidores, han sido sus retoques estéticos. "Me preguntaís mucho sobre mis pestañas", cuenta. "Son mías, no llevo absolutamente nada, las cuido un montón y las he heredado de mi preciosa madre", concluye.

Además, también ha hablado sobre sus operaciones: "Solo llevo el pecho, aunque es verdad que me hice las ojeras, pero ya no me queda nada y he vuelto a mi forma de siempre". Por otra parte, explica que "también llevo los labios, aunque encapsulados, me los tengo que quitar y volver a pone".

Marieta / Vía: Instagram Marieta @iammarieta

Sin embargo, hay temas que la influencer no ha querido contestar ni tratar. "Hay otras cosas que no quiero todavía contestaros, todo el tema de Suso, ya sé que me habéis preguntado un montón, pero es porque lo quiero contar de manera más especial", explica.

Su pelo y su personalidad, a juego

Otro de los temas sobre los que se ha sincerado la influencer ha sido su pelo, que ahora está bastante más corto que como lo tenía antes. Ella misma cuenta que le encanta su pelo, pero que "este que llevo ahora, más corto, encaja con la personalidad y con cómo soy ahora".

"Yo he amado mi pelo en todas sus formas, pero mi anterior melena me recordaba más a la persona que era antes", concluye Marieta.