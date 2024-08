Suso Álvarez defiende a su expareja Sofía Suescun tras las críticas: "Es una máquina de hacer realitys"

Suso Álvarez ha defendido en 'Vamos a ver' a su expareja, Sofía Suescun, tras las críticas que recibió la navarra en su paso por 'Supervivientes All Stars'. El que fue concursante de ‘GH 16’ junto a Sofía Suescun y Marta Peñate, ya tomó parte en la batalla en su primer programa.

No dudó en defener a la canaria: "Yo he visto a una Sofía muy templada y muy calmada y a una Marta 100% real, 100%. Que he escuchado por ahí decir que era una Marta teatralizada, que era muy exagerada. Yo puedo decir que llevo muchos años trabajando con Marta y ella es así, para bien y para mal".

Sin embargo, tampoco se olvidó de su ex pareja, Sofía Suescun. Dejó claro que para él Sofía Suescun no fingió nada pero se contuvo para cuidar su imagen.

Suso opina sobre el papel de Sofía Suescun en 'Supervivientes All Stars'

Tras el paso de la navarra por el concurso de supervivencia, que le ha traído más de una crítica, Suso Álvarez ha salido en su defensa, hablando de la que fue su pareja y su compañera em 'GH16'.

"Lo que si que tengo claro es que he contado a 5 personas, quitando a Marta que a mí Marta me encanta, hablando de Sofía Suescun", explicaba Suso.

Además, añadía que "yo creo que Sofía es una máquina de hacer realitys. Es un elemento desestabilizador en la convivencia, que yo creo que siempre hace falta en un reality". "Si te das cuenta Sofía cada reality que hace, reality que es protagonista y que se echa a todo el mundo encima y eso no es fácil. Es una máquina, al final todos hablan de Sofía", añadía.

Antonio Rossi le contestaba: "Sí, estoy de acuerdo contigo pero en los realitys también quieres ver la verdad. Es decir, que las reacciones y los conflictos sean reales, y ellos son muy profesionales. Y las críticas que les hacen todos es que ellos dominan un conflicto que ellos generan para tener contenido y al final cuando ellos se ven engullidos en ese conflicto que para ellos surge de forma natural se dan cuenta de que son marionetas para ellos".