Terelu Campos toma una drástica decisión sobre su relación con Mar Flores: "Las comparaciones son odiosas"

Hace meses que en el clan Campos se abrió una especie de cisma entre José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, y toda su familia. El joven decidiía conceder una exclusiva en la revista Semana junto a su ya esmujer Paola Olmedo, en la que anunciaban su divorcio y lanzaban todo tipo de ataques a la madre de este.

Entre otras cosas, la señalaban por haber vendido la exclusiva de su boda, cosa que Borrego se apresuraba a desmentir, alegando que había contado con el consentimiento de la pareja.

Ahora, tras semanas de calma en el horizonte mediático de la familia, parece que la actualidad del clan vuelve a dar que hablar al salir esta semana unas inesperadas imágenes del ex de Paola Olmedo besándose en plena calle con una joven cuya identidad aún no ha trascendido.

Unas imágenes más que llamativas, ya que según las últimas imágenes del hijo de Carmen Borrego, parecía que él y Paola Olmedo estaban intentando reconducir su relación. A tenor de las fotos de Semana, parece que el joven ha decidido pasar página y conocer a otras personas.

Pero la actualidad del clan Campos no se limita a las informaciones sobre José María Almoguera, Terelu Campos concedía hace unos días una suculenta exclusiva en la que abordaba varios de los frentes abiertos de la familia y a la vez, aprovechaba para lanzar un inesperado mensaje a Mar Flores, suegra de su hija y madre de Carlo Costanzia.

"Las comparaciones son odiosas"

Uno de los temas más comentados en España desde hace unas cuantas semanas, al menos a nivel social, ha sido el embarazo de Alejandra Rubio, la única hija de Terelu Campos que se convertirá en madre el próximo mes de diciembre junto a su pareja actual, el actor Carlo Costanzia.

Este embarazo fue muy comentado en diferentes programas de televisión, siendo especialmente criticado debido a que los jóvenes llevaban tan solo cinco meses saliendo juntos cuando se anunció que iban a tener un bebé. Otro de los temas más hablados ha sido el hecho de que la hija de Terelu vaya a ser madre con el hijo de Mar Flores, tema del que la propia Campos ha querido hablar en una entrevista con Lecturas.

Recientemente Terelu concedía una exclusiva a la revista Lecturas en la que nos habló con total sinceridad sobre cómo se había enterado del embarazo de su hija y sobre las críticas que ha recibido tras ello. Además, en la portada de la revista podíamos ver a una estupenda Terelu en bañador, siendo su primera portada “como proyecto de abuela” posando así. Sobre este reportaje, Terelu comentaba que “las comparaciones son odiosas”, sobre todo si se comparaba “con la otra abuela (Mar Flores)”.

De hecho, sobre esto afirmaba ser totalmente consciente de que le van “a decir muchas cosas y me lo tomo con humor”, comentaba, comparando su físico con el de Flores. “Tengo una vida mucho más castigada por temas de salud, no soy la que era hace 12 años cuando hice la portada de Interviú. Ya tenía el tumor, me lo detectaron una semana después”.