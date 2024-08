Anabel Pantoja, la última en enemistarse con Isabel Pantoja: los detalles de la traición por la que se han separado

Las traiciones siempre llegan de las personas que más quieres. Un refrán que parece estar experimentando Isabel Pantoja después de las últimas informaciones que han salido. En el programa 'Vamos a ver' señalaron que La Tonadillera no estaría muy contenta con una persona de su círculo cercano. "Se va a llevar un disgusto", anunciaba Kike Calleja antes de desvelar el nombre y los motivos.

"Yo considero que es una traición que no se espera y que no le va a sentar nada bien ni a Isabel Pantoja ni a nadie de su familia", añadía el colaborador antes de dar paso a la persona que ha traicionado a la artista: su sobrina Anabel Pantoja. "A mi me consta que se intentó mantener en secreto y entiendo que va a sentar mal".

"Me consta que Isabel desconoce esta información. Puede que le siente mal. El pasado martes hubo una cena de cinco personas en Córdoba. En esa cena estaba Mariló, dos personas que se parecen a ella, que debían ser familia, y estaban en un tono distendido y llama la atención que la persona que estaba allí es Anabel Pantoja con su novio David", explicaba finalmente Calleja.

El colaborador también ha querido descartar que haya sido una reunión fortuita y que el ambiente que se respiraba era amigable. "Ha sido una quedada, estaban de risas en un ambiente distendido como si no hubiese ocurrido nada. Que Anabel se siente en esa mesa con Mariló puede sentar mal a Isabel".

"Se me enamoró el alma"

Isabel Pantoja realizó un viaje a Perú que le cambio su vida y también la de su hija con la que ahora tiene una difícil relación. Han salido a la luz unas imágenes donde Pantoja hace una declaración de amor nunca vista.

Isabel Pantoja: "Se me enamoró el alma y todo. Tengo una hija que es un ángel..." con estas palabras la cantante se refería a su hija pequeña adoptada en 1996.

Las imágenes mostradas en ‘TardeAR’ corresponden a una entrevista que hasta ahora no había visto la luz en España. En este encuentro el periodista le pregunta a Isabel Pantoja: “¿Por qué decidiste adoptar hace muy poco a una niña peruana?”.

"Era mi deseo. Tuve a mi hijo, maravilloso, lo adoro. Es mi vida... tengo mucho amor hacia ella" responde la folclórica que señala que también sentía la necesidad "de tener una hija, que era lo que más deseaba en ese momento".

"Ya tenía a mi 'varoncito' y quería una hembra. Viendo que las posibilidades se agotan... los años pasan... yo acabo de cumplir cuarenta años y mi hijo está crecido... y digo, ¿tengo que volverme a enamorar, casarme, etc. para tener una hija? En este caso, a lo mejor no habría sido una hija sino un hijo", declaró por entonces Pantoja ante las cámaras.

En Perú sintió “algo muy bonito”, "se me enamoró el alma y todo. Tengo una hija que es un ángel. Es muy bonito porque sí sé que hay Dios, conozco que hay Dios ya. Yo estaba a 10.000 kilómetros de esa criatura, cuando yo la deseé todavía no había nacido. Y ahora es la segunda luz de mi vida".