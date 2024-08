El hijo de Carmen Borrego firma la paz con sus últimas declaraciones: "Siempre".

José María Almoguera ha dado unas declaraciones recientemente en las que ha sorprendido por las palabras de acercamiento hacia su madre. Bien es recordada la exclusiva que lanzó Almoguera junto a la que era su mujer, Paloma Olmedo, y en la que anunciaban su separación además de atacar a Borrego con dureza. Su hijo le acusaba de entorpecer y vender exclusivas de la pareja antes que ellos.

Unos meses después, parece que se han calmado las aguas y ambos han tomado rumbos dispares. Ha sido otro asunto familiar el que les ha vuelto a unir en una causa común. Las últimas declaraciones de Edmundo Arrocet sobre María Teresa Campos han vuelto a ser incendiarias y han sido las hijas de la difunta periodista las que han salido en su defensa. Para concienciar a la gente han hecho un reto.

La intención es que dejen a su madre en paz y no estropeen su memoria. Una iniciativa que se ha sumado la familia entera y que José María Almoguera no se ha querido perder. Al ser preguntado por ese hecho, el nieto de María Teresa no ha dudado ni un segundo y ha declarado de forma rotunda. "Por mi abuela, siempre".

La vida secreta de su hermana

En el ámbito televisivo pocas familias han tenido tanto impactos como la Campos. Con María Teresa Campos como cabeza de familia, sus hijas han continuado la saga con una gran presencia en los programas del corazón y siempre en el ojo de la polémica. Primero fue Terelu y posteriormente Carmen Borrego, la que contaba con una mayor visibilidad. En los últimos años, también han contado con un inestimable apoyo.

Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, se ha robado el show con portadas, fotos de paparazzi y demás intervenciones en televisión. El boom se produjo este año después de que en enero se anunciase su romance con Carlo Costanzia y, varios meses después, una revista sacase la exclusiva de que estaba embarazada. Esto coincidió también con la guerra abierta entre Carmen Borrego y su hijo, José María Almoguera.

Lo que poca gente sabe es que este cuenta con una hermana que también probó delante de los focos, en su caso a una corta edad. Carmen Almoguera debutó en televisión de la mano de su abuela, María Teresa, en un desfile de moda en el que participaban familiares e hijos de colaboradores del programa 'Día a Día'. Su desparpajo e imagen llamó la atención en el plató. "Ha terminado segundo de primaria, le gusta hacer gimnasia, bailar y cantar", expresaba Belén Rodríguez como presentación.

Sin embargo, y al contrario que la mayoría de su familia, a Carmen no le debió de gustar la experiencia y se alejó de los focos y las cámaras. Tomando una postura más cercana a la de su padre que a la de su madre, ha seguido con su vida de forma tranquila y dedicándose a otros asuntos que poco o nada tienen que ver con el mundo del corazón y la televisión.