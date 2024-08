Lola Lolita no suele dudar a la hora de sincerarse con sus seguidores. De hecho, una de sus característcas que más llama la atención es su sinceridad y naturalidad, algo que sus fans aman de ella. En esta ocasión, Lola ha compartido su última preocupación en sus historias de Instagram.

Lola Lolita no quiere salir más de fiesta

Ahora mismo, la influencer está disfrutando de unas vacaciones con amigos, pero, a pesar de eso, no ha dudado en sincerarse sobre su última preocupación.

"No sé si os pasa a vosotros, pero tengo que contarlo para ver si hay más gente con la que me pueda sentir identificada", comienza Lola Lolita. Explica: "Digamos que no soy una persona a la que le guste mucho la marcha, cuando estoy mucho tiempo con mucha gente me cargo y necesito tener mis espacios de soledad para estar en paz".

Lola Lolita se abre por completo con sus seguidores: "Me dicen que soy una vieja en el cuerpo de una niña de 20 años" / Vía: Instagram Lola Lolita @lolalolita

Lola sigue, y detalla que "soy joven, pero no me gusta mucho la fiesta, a lo mejor me pego una fiesta fuerte cada tres meses". "Ahora mismo, estoy en una etapa en la que estoy tranquila y disfruto estándolo, y no me apetece nada ni beber ni emborracharme y soy feliz así", continúa.

Además, ha contado las críticas que suele recibir por tener esta actitud con su edad: "Mucha gente me suele decir que soy una vieja atrapada en el cuerpo de una niña de 20 años, que soy aburrida, amargada... pero os juro que yo soy feliz así". "Cuando yo salgo de fiesta, bueno, trepo hasta las paredes, pero estar así tranquila para mí es felicidad, si no me apetece no me apetece", concluye la influencer.

Lolalolita, la influencer de moda

Lolalolita es una popular creadora de contenido en redes sociales, conocida por su carisma y estilo único. Se ha ganado el corazón de muchos seguidores gracias a su autenticidad y su capacidad para conectar con su audiencia. A menudo comparte contenido relacionado con la moda, la belleza y la vida cotidiana, lo que la convierte en una figura influyente en el mundo digital.

Además, Lolalolita utiliza su plataforma para promover la positividad y la autoaceptación, inspirando a otros a ser ellos mismos. Su enfoque divertido y cercano la ha llevado a construir una comunidad leal y entusiasta que la apoya en cada paso de su carrera